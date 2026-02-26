Рейтинг@Mail.ru
21:28 26.02.2026 (обновлено: 21:32 26.02.2026)
В РФС назвали условие восстановления отстраненных из-за расследования судей
В РФС назвали условие восстановления отстраненных из-за расследования судей
В РФС назвали условие восстановления отстраненных из-за расследования судей

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил РИА Новости, что вопрос о восстановлении исключенных из списка на текущий сезон арбитров может быть рассмотрен в особом порядке в случае их невиновности.
Как ранее Каманцев заявил РИА Новости, из списков судей и инспекторов РФС на сезон-2025/26 были исключены ряд арбитров в связи с начавшимися расследованиями МВД.
«
"В случае, если по итогам проверки следственных органов исключенные арбитры будут признаны невиновными, вопрос об их восстановлении будет рассмотрен в особом порядке", - заявил Каманцев.
В четверг РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, по информации издания, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.
В РФС объяснили отстранение от работы девяти футбольных судей
Вчера, 21:14
 
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)Владислав ЦеловальниковПервая ЛигаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
