В РФС назвали условие восстановления отстраненных из-за расследования судей

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил РИА Новости, что вопрос о восстановлении исключенных из списка на текущий сезон арбитров может быть рассмотрен в особом порядке в случае их невиновности.