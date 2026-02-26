На Украине раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп и Владимир Зеленский в телефонном разговоре 25 февраля обсуждали территориальный вопрос, сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на источники.
Ранее портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским заявил о желании завершить конфликт в течение месяца. Зеленский при этом выразил надежду на урегулирование конфликта до конца года. По данным СМИ, это был первый телефонный разговор после личной встречи в Давосе, он продлился 30 минут.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.