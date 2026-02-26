На Украине раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп и Владимир Зеленский в телефонном разговоре 25 февраля обсуждали территориальный вопрос, сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на источники.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.