На Украине раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 26.02.2026
На Украине раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом
На Украине раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом
Американский лидер Дональд Трамп и Владимир Зеленский в телефонном разговоре 25 февраля обсуждали территориальный вопрос, сообщило украинское издание... РИА Новости, 26.02.2026
На Украине раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом

Трамп и Зеленский во время телефонного разговора обсуждали вопрос территорий

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп и Владимир Зеленский в телефонном разговоре 25 февраля обсуждали территориальный вопрос, сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на источники.
"Во время телефонного звонка Зеленский и Трамп обсуждали варианты того, как можно решить территориальный вопрос, а также когда возможно подписать гарантии безопасности", — говорится в публикации.
Ранее портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским заявил о желании завершить конфликт в течение месяца. Зеленский при этом выразил надежду на урегулирование конфликта до конца года. По данным СМИ, это был первый телефонный разговор после личной встречи в Давосе, он продлился 30 минут.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДавосАбу-ДабиВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир МединскийМирный план США по Украине
 
 
