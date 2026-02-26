Рейтинг@Mail.ru
Экс-главврач больницы в Пскове подделывала отчеты о дорогих препаратах - РИА Новости, 26.02.2026
07:28 26.02.2026
Экс-главврач больницы в Пскове подделывала отчеты о дорогих препаратах
Экс-главврач больницы в Пскове подделывала отчеты о дорогих препаратах
2026
Экс-главврач больницы в Пскове подделывала отчеты о дорогих препаратах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Обвиняемая по делу о превышении полномочий главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы больницы (ПОИКБ) Анастасия Повторейко фиктивно отчиталась о применении дорогостоящих противогрибковых препаратов вориконазол и цефтазидим, которые якобы были даны более чем 840 пациентам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Она сформировала и предоставила в ТФОМС (территориальный фонд обязательного медицинского страхования - ред.) Псковской области фиктивные данные об объемах оказания медицинской помощи гражданам в части применения дорогостоящих лекарственных препаратов, таких как вориконазол и цефтазидим/авибактам", - сообщили в правоохранительных органах.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Казани главврача детской поликлиники заподозрили в мошенничестве
24 февраля, 18:01
Всего с января 2023 года по октябрь 2024 года были фиктивно сформированы счета об оказании помощи в части препаратов в отношении 841 граждан.
По данным правоохранительных органов, главврач это делала "из желания создать видимость осуществления ей эффективной работы ПОИКБ и продемонстрировать руководству комитета по здравоохранению Псковской области способность решать любые поставленные перед ней задачи, а также увеличения массы фонда оплаты труда учреждения".
Из информации в открытых источниках следует, что стоимость одной упаковки вориконазола в среднем составляет 7 тысяч рублей, а цефтазидима/авибактама - около 83 тысяч. Это современные препараты противогрибкового действия.
В декабре СК РФ сообщал, что главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года главврач давала подчиненным незаконные указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о применении дорогостоящих лекарственных препаратов. В результате Псковской областной инфекционной больнице неправомерно перечислили около 200 миллионов рублей, уточняли в СК. Суд отправил обвиняемую под стражу на два месяца, а 25 февраля изменил меру пресечения на домашний арест.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Экс-главврач Балашихинской больницы предстанет перед судом за взятки
19 февраля, 16:04
 
