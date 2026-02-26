Экс-главврач больницы в Пскове подделывала отчеты о дорогих препаратах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Обвиняемая по делу о превышении полномочий главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы больницы (ПОИКБ) Анастасия Повторейко фиктивно отчиталась о применении дорогостоящих противогрибковых препаратов вориконазол и цефтазидим, которые якобы были даны более чем 840 пациентам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Она сформировала и предоставила в ТФОМС (территориальный фонд обязательного медицинского страхования - ред.) Псковской области фиктивные данные об объемах оказания медицинской помощи гражданам в части применения дорогостоящих лекарственных препаратов, таких как вориконазол и цефтазидим/авибактам", - сообщили в правоохранительных органах.

Всего с января 2023 года по октябрь 2024 года были фиктивно сформированы счета об оказании помощи в части препаратов в отношении 841 граждан.

По данным правоохранительных органов, главврач это делала "из желания создать видимость осуществления ей эффективной работы ПОИКБ и продемонстрировать руководству комитета по здравоохранению Псковской области способность решать любые поставленные перед ней задачи, а также увеличения массы фонда оплаты труда учреждения".

Из информации в открытых источниках следует, что стоимость одной упаковки вориконазола в среднем составляет 7 тысяч рублей, а цефтазидима/авибактама - около 83 тысяч. Это современные препараты противогрибкового действия.