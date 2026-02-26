https://ria.ru/20260226/pvo-2076882115.html
ПВО за два часа уничтожила 35 дронов ВСУ
ПВО за два часа уничтожила 35 дронов ВСУ
Силы ПВО за два часа перехватили и уничтожили 35 украинских БПЛА над Брянской областью, сообщило Минобороны России в четверг. РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
брянская область
ПВО за два часа уничтожила 35 дронов ВСУ над Брянской областью