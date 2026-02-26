https://ria.ru/20260226/putin-lukashenko-2076897081.html
Путин тепло поприветствовал Лукашенко в Кремле
Путин тепло поприветствовал Лукашенко в Кремле - РИА Новости, 26.02.2026
Путин тепло поприветствовал Лукашенко в Кремле
Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле, лидеры обнялись и пожали руки. РИА Новости, 26.02.2026
Путин тепло поприветствовал Лукашенко в Кремле
Путин и Лукашенко обменялись рукопожатиями при встрече в Кремле