Путин тепло поприветствовал Лукашенко в Кремле - РИА Новости, 26.02.2026
15:07 26.02.2026 (обновлено: 18:59 26.02.2026)
Путин тепло поприветствовал Лукашенко в Кремле
Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле, лидеры обнялись и пожали руки. РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле, лидеры обнялись и пожали руки.
Кадры встречи двух президентов опубликованы в официальном канале Кремля в мессенджере Max.
Лидеры встретились в Кавалергардском зале Кремля. Они тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и обнялись. Затем Путин пригласил Лукашенко присесть за стол, где лидеры продолжили беседу один на один.
Ранее близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что президенты встретились в Кремле.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Лукашенко заявил о необходимости развивать партнерство с Россией
