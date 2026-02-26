Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил ускорить разработку критериев для передачи дорог регионам
17:58 26.02.2026
Путин поручил ускорить разработку критериев для передачи дорог регионам
Путин поручил ускорить разработку критериев для передачи дорог регионам - РИА Новости, 26.02.2026
Путин поручил ускорить разработку критериев для передачи дорог регионам
Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить разработку и утверждение критериев для передачи автодорог из собственности РФ регионам. РИА Новости, 26.02.2026
строительство
россия
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
строительство, россия, общество, владимир путин, михаил мишустин
Строительство, Россия, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил ускорить разработку критериев для передачи дорог регионам

Путин поручил ускорить разработку критериев для передачи автодорог регионам

© РИА Новости / Станислав Красильников
Автомобили на дороге в Москве
Автомобили на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Автомобили на дороге в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить разработку и утверждение критериев для передачи автодорог из собственности РФ регионам.
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данного поручения ускорить разработку и утверждение критериев, на основании которых будут приниматься решения о передаче автомобильных дорог из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации, а также из собственности субъектов Российской Федерации в федеральную собственность", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 1 августа 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Путин поручил провести анализ незавершенных объектов социнфраструктуры
Вчера, 17:56
 
СтроительствоРоссияОбществоВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
