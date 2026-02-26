https://ria.ru/20260226/putin-2076951931.html
Путин поручил ускорить разработку критериев для передачи дорог регионам
Путин поручил ускорить разработку критериев для передачи дорог регионам
Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить разработку и утверждение критериев для передачи автодорог из собственности РФ регионам. РИА Новости, 26.02.2026
Путин поручил ускорить разработку критериев для передачи дорог регионам
