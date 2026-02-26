Путин поручил обеспечить поддержку семьям погибших и пропавших бойцов СВО

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить своевременное предоставление мер поддержки семьям погибших и пропавших без вести бойцов СВО.
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" провести мониторинг исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих сроки и порядок осуществления выплат членам семей погибших (умерших) или пропавших без вести участников специальной военной операции, а также принять решения, обеспечивающие своевременное предоставление мер поддержки указанным лицам", - говорится в документе.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 апреля 2026 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, Генпрокурор РФ Александр Гуцан и статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
