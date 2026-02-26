Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" Сафонова намучился с "Монако" в ЛЧ. Но все равно спасся от позора
Футбол
 
01:15 26.02.2026 (обновлено: 01:50 26.02.2026)
"ПСЖ" Сафонова намучился с "Монако" в ЛЧ. Но все равно спасся от позора
"ПСЖ" Сафонова намучился с "Монако" в ЛЧ. Но все равно спасся от позора - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
"ПСЖ" Сафонова намучился с "Монако" в ЛЧ. Но все равно спасся от позора
Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, сыграл вничью с "Монако" в ответном матче стыкового раунда плей-офф... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
мамаду кулибали, матвей сафонов, филипп кен, монако, лига чемпионов уефа, спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, маркиньос, хвича кварацхелия, пари сен-жермен (псж), александр головин
Футбол, Мамаду Кулибали, Матвей Сафонов, Филипп Кен, Монако, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Александр Головин
"ПСЖ" Сафонова намучился с "Монако" в ЛЧ. Но все равно спасся от позора

"ПСЖ" Сафонова сыграл вничью с "Монако" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, сыграл вничью с "Монако" в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и вышел в 1/8 финала престижного турнира. РИА Новости Спорт — об эмоциональных качелях, которые снова устроил лучший клуб Европы своим болельщикам.

Главное перед боем на "Парк де Пренс":

  • В первой встрече "Монако" дома вел со счетом 2:0, однако не сумел сыграть даже вничью. В меньшинстве монегаски пропустили во втором тайме три мяча;
  • Главным антигероем той встречи стал российский полузащитник "Монако" Александр Головин, который сразу после перерыва получил прямую красную карточку за грубейший фол. Сегодня наш футболист гостям не помощник;
  • В выходные оба клуба одержали победы в чемпионате Франции: столичная команда на своем поле разгромила "Мец" (3:0), а "Монако" вернулся с тремя очками от "Ланса" (3:2);
  • "ПСЖ" открывался перед встречей в Париже тотальным фаворитом. Потому что в последних семи встречах действующие победители ЛЧ лишь раз проигрывали "Монако" при пяти победах;
  • Наконец, самая важная информация для российских болельщиков: Матвей Сафонов в день своего 27-летия вышел в основе. Седьмой матч кряду, на секундочку.
Чемпионская нервотрепка

И снова первый тайм остался за "Монако"! Гости по-хозяйски начали матч в Париже и уже на 10-й минуте создали стопроцентный момент, вот только Мамаду Кулибали умудрился не попасть в пустые ворота, пробив выше. Позже перекладина спасла уже монегасков после удара Брадли Барколя. Ну а счет открыл Магнес Аклиуш, который на 45-й минуте получил мяч в центре штрафной от Кулибали и забил рикошетом от правой штанги. Никаких претензий к Сафонову — 1:0 на табло и 3:3 по сумме двух встреч. Снова проблемы у "ПСЖ" с неуступчивым соперником.
После второго тайма парижане взвинтили темп, и после удара головой Жуана Невеша выручать пришлось вратарю Филиппу Кёну… А потом удаление, снова удаление у "Монако"! Чуть более чем за полчаса до окончания встречи Кулибали решил получить вторую желтую карточку. И команда Луиса Энрике тут же этим воспользовалась: на 60-й Маркиньос замкнул прострел Дезире Дуэ и ранил едва ожившую интригу. А окончательно (как показалось) ее добил через пять минут Хвича Кварацхелия, который отличился после неудачной игры голкипера. Кён отбил перед собой точно на грузина.
Но воскрес "Монако" и подарил огненную концовку! Сначала забил на второй добавленной минуте Джордан Тезе, а потом монегаски устроили навал. И чудом избежали провала парижане — с огромным трудом они пробились в 1/8 финала, где Сафонова и компанию ждет испытание куда тяжелее.
© Getty Images / Franco Arland - UEFAМаркиньос
Маркиньос - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Getty Images / Franco Arland - UEFA
Маркиньос
Лига чемпионов УЕФА
25 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
ПСЖ
2 : 2
Монако
60‎’‎ • Маркиньос
(Дезире Дуэ)
66‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
45‎’‎ • Манес Аклиуш
(Мамаду Кулибали)
90‎’‎ • Джордан Тезе
Календарь Турнирная таблица История встреч

Расклады перед жеребьевкой

Напрямую в 1/8 финала вышли "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия) и "Манчестер Сити" (Англия). А вот какие клубы, помимо "Пари Сен-Жермен", преодолели стыковой раунд: "Реал" (Испания), "Ньюкасл" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Аталанта" (Италия), "Байер" (Германия), "Будё-Глимт" (Норвегия) и "Галатасарай" (Турция).
На следующей стадии нас ждут пары:
  • "ПСЖ" предстоит встретиться с "Барселоной" или "Челси";
  • "Галатасарай" сыграет с "Ливерпулем" или "Тоттенхэмом";
  • "Реалу" выпадет либо "Спортинг", либо "Манчестер Сити";
  • "Аталанту" ждут тяжелейшие матчи с "Арсеналом" или "Баварией";
  • "Ньюкасл" даст бой "Челси" или "Барселоне";
  • "Атлетико" ждет встреча с английским клубом — тут либо "Тоттенхэм", либо "Ливерпуль";
  • "Будё-Глимт" постарается продлить свою сказку и пройти "Манчестер Сити" или "Спортинг";
  • "Байер" встретится с "Баварией" или "Арсеналом".
Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне в пятницу и начнется в 14:00 по Москве. Встречи 1/8 финала пройдут 10/11 и 17/18 марта.
Футбол
 
Матч-центр
 
