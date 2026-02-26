"ПСЖ" Сафонова намучился с "Монако" в ЛЧ. Но все равно спасся от позора

Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, сыграл вничью с "Монако" в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и вышел в 1/8 финала престижного турнира. РИА Новости Спорт — об эмоциональных качелях, которые снова устроил лучший клуб Европы своим болельщикам.

Главное перед боем на "Парк де Пренс":

В первой встрече "Монако" дома вел со счетом 2:0, однако не сумел сыграть даже вничью. В меньшинстве монегаски пропустили во втором тайме три мяча;

Главным антигероем той встречи стал российский полузащитник "Монако" Александр Головин, который сразу после перерыва получил прямую красную карточку за грубейший фол. Сегодня наш футболист гостям не помощник;

В выходные оба клуба одержали победы в чемпионате Франции: столичная команда на своем поле разгромила "Мец" (3:0), а "Монако" вернулся с тремя очками от "Ланса" (3:2);

"ПСЖ" открывался перед встречей в Париже тотальным фаворитом. Потому что в последних семи встречах действующие победители ЛЧ лишь раз проигрывали "Монако" при пяти победах;

Наконец, самая важная информация для российских болельщиков: Матвей Сафонов в день своего 27-летия вышел в основе. Седьмой матч кряду, на секундочку.

Чемпионская нервотрепка

И снова первый тайм остался за "Монако"! Гости по-хозяйски начали матч в Париже и уже на 10-й минуте создали стопроцентный момент, вот только Мамаду Кулибали умудрился не попасть в пустые ворота, пробив выше. Позже перекладина спасла уже монегасков после удара Брадли Барколя. Ну а счет открыл Магнес Аклиуш, который на 45-й минуте получил мяч в центре штрафной от Кулибали и забил рикошетом от правой штанги. Никаких претензий к Сафонову — 1:0 на табло и 3:3 по сумме двух встреч. Снова проблемы у "ПСЖ" с неуступчивым соперником.

После второго тайма парижане взвинтили темп, и после удара головой Жуана Невеша выручать пришлось вратарю Филиппу Кёну… А потом удаление, снова удаление у "Монако"! Чуть более чем за полчаса до окончания встречи Кулибали решил получить вторую желтую карточку. И команда Луиса Энрике тут же этим воспользовалась: на 60-й Маркиньос замкнул прострел Дезире Дуэ и ранил едва ожившую интригу. А окончательно (как показалось) ее добил через пять минут Хвича Кварацхелия, который отличился после неудачной игры голкипера. Кён отбил перед собой точно на грузина.

Но воскрес "Монако" и подарил огненную концовку! Сначала забил на второй добавленной минуте Джордан Тезе, а потом монегаски устроили навал. И чудом избежали провала парижане — с огромным трудом они пробились в 1/8 финала, где Сафонова и компанию ждет испытание куда тяжелее.

Расклады перед жеребьевкой

Напрямую в 1/8 финала вышли "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия) и "Манчестер Сити" (Англия). А вот какие клубы, помимо "Пари Сен-Жермен", преодолели стыковой раунд: "Реал" (Испания), "Ньюкасл" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Аталанта" (Италия), "Байер" (Германия), "Будё-Глимт" (Норвегия) и "Галатасарай" (Турция).

На следующей стадии нас ждут пары:

" ПСЖ " предстоит встретиться с " Барселоной " или " Челси ";

" предстоит встретиться с " " или " "; " Галатасарай " сыграет с " Ливерпулем " или " Тоттенхэмом ";

" сыграет с " " или " "; " Реалу " выпадет либо " Спортинг ", либо " Манчестер Сити ";

" выпадет либо " ", либо " "; " Аталанту " ждут тяжелейшие матчи с " Арсеналом " или " Баварией ";

" ждут тяжелейшие матчи с " " или " "; " Ньюкасл " даст бой " Челси " или " Барселоне ";

" даст бой " " или " "; " Атлетико " ждет встреча с английским клубом — тут либо " Тоттенхэм ", либо " Ливерпуль ";

" ждет встреча с английским клубом — тут либо " ", либо " "; " Будё-Глимт " постарается продлить свою сказку и пройти " Манчестер Сити " или " Спортинг ";

" постарается продлить свою сказку и пройти " " или " "; "Байер" встретится с "Баварией" или "Арсеналом".