В Москве простились с погибшим при взрыве у вокзала сотрудником ДПС

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала в Москве сотрудником ДПС Денисом Братущенко завершилось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Проститься с погибшим полицейским пришли родственники, знакомые и коллеги. В последний путь инспектора ДПС проводили оружейным салютом и траурной профессией.

Как отметили в пресс-службе ведомства в канале на платформе Max, несколько тысяч человек пришли проститься с полицейским.

"После завершения траурной церемонии Денис Братущенко будет похоронен с воинскими почестями", - говорится в сообщении.

Погибшему старшему лейтенанту полиции было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство.