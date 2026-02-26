https://ria.ru/20260226/proschanie-2076856317.html
В Москве простились с погибшим при взрыве у вокзала сотрудником ДПС
В Москве простились с погибшим при взрыве у вокзала сотрудником ДПС - РИА Новости, 26.02.2026
В Москве простились с погибшим при взрыве у вокзала сотрудником ДПС
Прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала в Москве сотрудником ДПС Денисом Братущенко завершилось в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2026
москва
В Москве простились с погибшим при взрыве у вокзала сотрудником ДПС
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала в Москве сотрудником ДПС Денисом Братущенко завершилось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Проститься с погибшим полицейским пришли родственники, знакомые и коллеги. В последний путь инспектора ДПС проводили оружейным салютом и траурной профессией.
Как отметили в пресс-службе ведомства в канале на платформе Max, несколько тысяч человек пришли проститься с полицейским.
"После завершения траурной церемонии Денис Братущенко будет похоронен с воинскими почестями", - говорится в сообщении.
Погибшему старшему лейтенанту полиции было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
произошел в ночь на вторник. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство.
СК
завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Ведомство сообщило, что к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медучреждение. Следствие уже установило личность подрывника: им оказался 22-летний уроженец Удмуртии. Сейчас изучается его круг общения.