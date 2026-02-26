Рейтинг@Mail.ru
Восемь пророчеств о конце СВО и будущем Украины
18:13 26.02.2026
Восемь пророчеств о конце СВО и будущем Украины
Восемь пророчеств о конце СВО и будущем Украины
Восемь пророчеств о конце СВО и будущем Украины
Эти люди заговорили об Украине задолго до того, как страна оказалась в центре мирового кризиса. Теперь астролог XVI века, старец из Донбасса, болгарская... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T18:13:00+03:00
2026-02-26T18:13:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
Восемь пророчеств о конце СВО и будущем Украины

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Лев Северинов. Эти люди заговорили об Украине задолго до того, как страна оказалась в центре мирового кризиса. Теперь астролог XVI века, старец из Донбасса, болгарская ясновидящая и американский сериал объединены общими предсказаниями.
Совпадения бывают случайными, но что делать, если их становится слишком много? И что еще нас ждет по их сценарию?

Совпадение или пророчество?

Американский сериал "Мадам госсекретарь" вызывает много вопросов: талантливый прогноз или же результат утечки реальных планов?
Сериал начинается с катастрофы самолета над территорией Украины — сюжетный ход, который сразу же вызывает ассоциации с крушением малайзийского "Боинга" в 2014-м. В "Мадам госсекретарь" прямо говорится, что за инцидентом стоят украинские военные, которые намеренно спровоцировали конфликт, чтобы "столкнуть Россию и США".
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСпасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
Далее в эпизодах мелькают карты военных операций с указанием городов — именно они позже стали ареной реальных боевых действий.
Среди персонажей появился канцлер Германии по фамилии Шульц — за шесть лет до того, как Олаф Шольц занял пост главы правительства ФРГ. А главный антагонист сериала носил фамилию Зелинский — за четыре года до того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины.

Предупреждения из Донбасса

Основатель Свято-Успенской Николо-Васильевской обители в Донецкой области старец Зосима говорил в 90-е годы: "Колотня вся начинается с колыбели, с Киева". Зло зародится в "матери городов русских" — и оттуда распространится по миру.
Перед смертью старец завещал: "Закопайте меня поглубже, чтобы бандеровцы не выкопали". Киев разрешил эксгумацию мощей в Киево-Печерской лавре в 2025-м. На следующий день с собора рухнул золотой крест. Событие вызвало широкий резонанс, особенно на фоне слов Зосимы о том, что "Лавра падет, а вся ее благодать перейдет в Оптину пустынь".

Предсказание о финансовом крахе

В VII центурии французского мистика Нострадамуса есть загадочные строки о стране, истощенной долгой войной. "Они не найдут денег для солдат, вместо золота и серебра будут чеканить монеты из кожи", — говорится в 25-м катрене. Эти слова сегодня вызывают особый интерес на фоне событий вокруг Украины.
Западные аналитики видят в этом пророчестве намек на масштабный финансовый кризис. Дональд Трамп открыто заявляет, что США больше не готовы нести бремя финансирования конфликта. Украинская экономика, по его словам, превратилась в "черную дыру", поглотившую сотни миллиардов долларов. При этом ресурсы для содержания армии могут иссякнуть уже в ближайшее время.

Кровь, распад и забытое родство

Карпатский целитель и провидец мольфар Михаил Нечай в 2007-м предупреждал о кровавых потрясениях, похожих на госпереворот 2014-го.
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН
Мольфар также говорил о трагической судьбе Украины. По его словам, украинцы, "не помнящие родства", попытаются покорить тех, от кого сами произошли. Это станет началом конца для государства.
"Украина — временное явление. Государства такого больше не будет. А народы, населяющие его, разбредутся по дальним странам и только тогда обретут покой", — предрекал Нечай.

Кто такой "восьмой" для Украины?

Болгарская ясновидящая Ванга предрекала череду слабых правителей, хаос в стране и появление молодого неопытного лидера, который поведет Украину к войне и краху.
Одно из самых таинственных ее предсказаний — фраза: "Украина станет частью России, когда придет восьмой". Толкователи уверены, что речь идет о восьмом президенте страны, если считать с 1991-го. Первым был Леонид Кравчук, затем дважды правил Леонид Кучма, за ним последовали Виктор Ющенко, Виктор Янукович и Петр Порошенко. Владимир Зеленский стал седьмым лидером. Кто этот "восьмой"?

Раздел Украины

Финал американского сериала "Мадам госсекретарь" удивляет своей дерзостью. По сюжету США инициируют переговоры, которые приводят к неожиданному результату: Россия получает контроль над ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областями. Взамен Москва обязуется обеспечивать бесперебойные поставки газа и нефти в Европу.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Симферополе
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Симферополе
По сценарию Запад полностью снимает санкции с России, а украинский радикал по фамилии Зелинский пытается организовать покушение на президента. Однако его план проваливается: он оказывается в руках американцев, которые решают выдать его Москве.

Как изменятся границы Украины

Мольфар Нечай не только предсказывал распад Украины, но и описывал будущее ее территорий. По его словам, после масштабной войны карта региона изменится до неузнаваемости:
  • Закарпатье отойдет к Венгрии и Чехии;
  • Галичина окажется под контролем Польши;
  • Буковина станет частью Румынии;
  • Восток и центральные регионы вернутся в состав России.
"Эти земли пропитаются мертвым запахом. Но о смерти такой страны незачем будет горевать", — заключал старец.

Жириновский о разделе Украины

Владимир Вольфович также предложил возможный финал, который многим казался циничным, но при этом логичным с точки зрения геополитики
По его мнению, решение заключается в разделе Украины: западные регионы, исторически связанные с Польшей и Австро-Венгрией, должны стать новым государством под названием Галиция.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы России
"Там Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк — ровно пять территорий, которые отошли от Польши в 1939 году. Это новое государство войдет в ЕС и НАТО", — говорил политик. Он подчеркивал, что Запад изначально не стремился контролировать всю Украину.
Остальные 70-80 процентов территории Украины, по мнению Жириновского, логично вернутся в состав России как регионы. Юго-Восток, с его промышленностью, шахтами, заводами и портами, традиционно русскоязычный и ориентированный на Россию, восполнит экономический потенциал страны.
 
 
 
