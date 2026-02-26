МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Лев Северинов. Эти люди заговорили об Украине задолго до того, как страна оказалась в центре мирового кризиса. Теперь астролог XVI века, старец из Донбасса, болгарская ясновидящая и американский сериал объединены общими предсказаниями.

Совпадения бывают случайными, но что делать, если их становится слишком много? И что еще нас ждет по их сценарию?

Совпадение или пророчество?

Американский сериал "Мадам госсекретарь" вызывает много вопросов: талантливый прогноз или же результат утечки реальных планов?

Сериал начинается с катастрофы самолета над территорией Украины — сюжетный ход, который сразу же вызывает ассоциации с крушением малайзийского "Боинга" в 2014-м. В "Мадам госсекретарь" прямо говорится, что за инцидентом стоят украинские военные, которые намеренно спровоцировали конфликт, чтобы "столкнуть Россию и США".

Далее в эпизодах мелькают карты военных операций с указанием городов — именно они позже стали ареной реальных боевых действий.

Среди персонажей появился канцлер Германии по фамилии Шульц — за шесть лет до того, как Олаф Шольц занял пост главы правительства ФРГ. А главный антагонист сериала носил фамилию Зелинский — за четыре года до того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины.

Предупреждения из Донбасса

Основатель Свято-Успенской Николо-Васильевской обители в Донецкой области старец Зосима говорил в 90-е годы: "Колотня вся начинается с колыбели, с Киева". Зло зародится в "матери городов русских" — и оттуда распространится по миру.

Перед смертью старец завещал: "Закопайте меня поглубже, чтобы бандеровцы не выкопали". Киев разрешил эксгумацию мощей в Киево-Печерской лавре в 2025-м. На следующий день с собора рухнул золотой крест. Событие вызвало широкий резонанс, особенно на фоне слов Зосимы о том, что "Лавра падет, а вся ее благодать перейдет в Оптину пустынь".

Предсказание о финансовом крахе

В VII центурии французского мистика Нострадамуса есть загадочные строки о стране, истощенной долгой войной. "Они не найдут денег для солдат, вместо золота и серебра будут чеканить монеты из кожи", — говорится в 25-м катрене. Эти слова сегодня вызывают особый интерес на фоне событий вокруг Украины.

Западные аналитики видят в этом пророчестве намек на масштабный финансовый кризис. Дональд Трамп открыто заявляет, что США больше не готовы нести бремя финансирования конфликта. Украинская экономика, по его словам, превратилась в "черную дыру", поглотившую сотни миллиардов долларов. При этом ресурсы для содержания армии могут иссякнуть уже в ближайшее время.

Кровь, распад и забытое родство

Карпатский целитель и провидец мольфар Михаил Нечай в 2007-м предупреждал о кровавых потрясениях, похожих на госпереворот 2014-го.

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН © AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН

Мольфар также говорил о трагической судьбе Украины. По его словам, украинцы, "не помнящие родства", попытаются покорить тех, от кого сами произошли. Это станет началом конца для государства.

"Украина — временное явление. Государства такого больше не будет. А народы, населяющие его, разбредутся по дальним странам и только тогда обретут покой", — предрекал Нечай.

Кто такой "восьмой" для Украины?

Болгарская ясновидящая Ванга предрекала череду слабых правителей, хаос в стране и появление молодого неопытного лидера, который поведет Украину к войне и краху.

Одно из самых таинственных ее предсказаний — фраза : "Украина станет частью России, когда придет восьмой". Толкователи уверены, что речь идет о восьмом президенте страны, если считать с 1991-го. Первым был Леонид Кравчук, затем дважды правил Леонид Кучма, за ним последовали Виктор Ющенко, Виктор Янукович и Петр Порошенко. Владимир Зеленский стал седьмым лидером. Кто этот "восьмой"?

Раздел Украины

Финал американского сериала "Мадам госсекретарь" удивляет своей дерзостью. По сюжету США инициируют переговоры, которые приводят к неожиданному результату: Россия получает контроль над ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областями. Взамен Москва обязуется обеспечивать бесперебойные поставки газа и нефти в Европу.

По сценарию Запад полностью снимает санкции с России, а украинский радикал по фамилии Зелинский пытается организовать покушение на президента. Однако его план проваливается: он оказывается в руках американцев, которые решают выдать его Москве.

Как изменятся границы Украины

Мольфар Нечай не только предсказывал распад Украины, но и описывал будущее ее территорий. По его словам, после масштабной войны карта региона изменится до неузнаваемости:

Закарпатье отойдет к Венгрии и Чехии;

Галичина окажется под контролем Польши;

Буковина станет частью Румынии;

Восток и центральные регионы вернутся в состав России.

"Эти земли пропитаются мертвым запахом. Но о смерти такой страны незачем будет горевать", — заключал старец.

Жириновский о разделе Украины

Владимир Вольфович также предложил возможный финал, который многим казался циничным, но при этом логичным с точки зрения геополитики

По его мнению, решение заключается в разделе Украины: западные регионы, исторически связанные с Польшей и Австро-Венгрией, должны стать новым государством под названием Галиция.

"Там Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк — ровно пять территорий, которые отошли от Польши в 1939 году. Это новое государство войдет в ЕС и НАТО", — говорил политик. Он подчеркивал, что Запад изначально не стремился контролировать всю Украину.