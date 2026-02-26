Шейнбаум поблагодарила Инфантино за доверие к Мексике

МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поблагодарила главу ФИФА Джанни Инфантино за его доверие к Мексике как к одной из стран-хозяек Чемпионата мира по футболу 2026 года, несмотря на вспышку насилия после убийства влиятельного наркобарона.
Ранее минобороны Мексики заявило о ликвидации предполагаемого лидера картеля "Новое поколение Халиско" Эль Менчо. После этого в ряде городов произошли поджоги автомобилей, дорожные блокады и нападения на силовиков. Президент ФИФА на этом фоне заявил, что организация следит за ситуацией в Мексике и полностью доверят ее властям.
"Прежде всего, хочу поблагодарить ФИФА и Джанни Инфантино, который вчера сделал заявление о том, что наши представители поддерживали с ним связь и объяснили ему, что никаких проблем нет", - сказала президент Мексики на пресс-конференции.
Ранее Шейнбаум на фоне продолжающихся боев с наркокартелями заверила гостей чемпионата мира 2026 года, что их безопасность в стране гарантирована и им ничего не угрожает. Чемпионат мира впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.