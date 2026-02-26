Шейнбаум поблагодарила Инфантино за доверие к Мексике

МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поблагодарила главу ФИФА Джанни Инфантино за его доверие к Мексике как к одной из стран-хозяек Чемпионата мира по футболу 2026 года, несмотря на вспышку насилия после убийства влиятельного наркобарона.