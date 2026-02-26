Рейтинг@Mail.ru
Президент ВЭФ в Давосе заявил об отставке после появления в файлах Эпштейна - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/prezident-2076885954.html
Президент ВЭФ в Давосе заявил об отставке после появления в файлах Эпштейна
Президент ВЭФ в Давосе заявил об отставке после появления в файлах Эпштейна - РИА Новости, 26.02.2026
Президент ВЭФ в Давосе заявил об отставке после появления в файлах Эпштейна
Президент Всемирного экономического форума в Давосе Бёрге Бренде заявил о своей отставке на фоне обнародования информации о его связях со скандально известным... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:30:00+03:00
2026-02-26T14:30:00+03:00
в мире
давос
берге бренде
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076885361_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_99273add4da0e9b30e6a5c7312738c7b.jpg
https://ria.ru/20260224/yagland-2076462783.html
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076885361_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f263f66481557035eef26fd32c64dbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, берге бренде, джеффри эпштейн
В мире, Давос, Берге Бренде, Джеффри Эпштейн
Президент ВЭФ в Давосе заявил об отставке после появления в файлах Эпштейна

Президент ВЭФ Бренде заявил об отставке на фоне связей с Эпштейном

© REUTERS / Yves HermanПрезидент Всемирного экономического форума в Давосе Бёрге Бренде
Президент Всемирного экономического форума в Давосе Бёрге Бренде - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Yves Herman
Президент Всемирного экономического форума в Давосе Бёрге Бренде . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Всемирного экономического форума в Давосе Бёрге Бренде заявил о своей отставке на фоне обнародования информации о его связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает агентство Рейтер.
Ранее Бренде на фоне упоминаний его имени в новых документах по делу Эпштейна признал, что встречался с финансистом в формальной обстановке, но заявил, что не знал о его криминальных делах. По данным норвежской телерадиокомпании NRK, из материалов американского минюста следует, что Бренде и Эпштейн общались и один раз обедали вместе. Президент ВЭФ также признал, что отправлял Эпштейну сообщения и электронные письма.
"Президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде заявил в четверг о своей отставке", - говорится в публикации.
Бывший генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
СМИ: экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за дела Эпштейна
24 февраля, 17:03
 
В миреДавосБерге БрендеДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала