Потанин раскрыл детали приобретения "Тинькоффа" и "Яндекса"

"Во-первых, западные владельцы: они не каждому могли продать и не от каждого принять деньги. По оценке им тоже было трудно принять решение, они боялись, наверное, каких-то судебных преследований или еще чего-то. ...С другой стороны, государству нашему совершенно небезразлично было, наверное, как будет развиваться такая важная вещь, как поисковик. Поэтому неслучайно был еще до всего этого придуман фонд общественных интересов, который присматривал за тем, чтобы поисковик никуда не делся. Возможно, поэтому так долго это все лепилось", - заключил миллиардер.