Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин по итогам ежегодной пресс-конференции утвердил поручения по поддержке семей, развитию здравоохранения и социальной сферы. Главные из них — в материале РИА Новости.
Спецоперация
— обеспечить своевременную поддержку семьям погибших и пропавших без вести бойцов СВО;
— изменить регулирование поддержки проживающих на обстреливаемых территориях;
— рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об участниках СВО.
Поддержка семей
— рассмотреть вопрос о продлении выплаты ежемесячного пособия по уходу за детьми до трех лет;
— представить предложения о совершенствовании подходов к соцподдержке семей с детьми для стимулирования трудоустройства родителей;
— расширить семейную ипотеку на многоквартирные дома старше 20 лет в городах с низким объемом строительства, а также представить предложения об изменении в них условий льготной ипотеки.
Здравоохранение
— принять меры по исключению перебоев поставок льготных лекарств в аптеки;
— усилить контроль за ценами на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов.
Социальная инфраструктура
— провести анализ недостроенных объектов, представить предложения по их завершению;
— ускорить разработку и утверждение критериев для передачи автодорог из федеральной собственности регионам.
Девятнадцатого декабря состоялась традиционная пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная с прямой линией. Мероприятие длилось 4,5 часа, за это время президент ответил на более чем 80 вопросов. Среди важнейших затронутых тем были поддержка многодетных семей и бойцов СВО, рост зарплат, временное повышение налогов, а также перспективы отношений между Россией и Западом.
