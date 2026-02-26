Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

— рассмотреть вопрос о продлении выплаты ежемесячного пособия по уходу за детьми до трех лет;

— представить предложения о совершенствовании подходов к соцподдержке семей с детьми для стимулирования трудоустройства родителей;

— расширить семейную ипотеку на многоквартирные дома старше 20 лет в городах с низким объемом строительства, а также представить предложения об изменении в них условий льготной ипотеки.