Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадируют в Испанию

МАДРИД, 26 фев - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова, в ближайшее время экстрадируют из Германии в Испанию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.