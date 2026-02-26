Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадируют в Испанию - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 26.02.2026 (обновлено: 15:56 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/portnov-2076914487.html
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадируют в Испанию
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадируют в Испанию - РИА Новости, 26.02.2026
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадируют в Испанию
Подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова, в ближайшее время экстрадируют из Германии в Испанию,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:52:00+03:00
2026-02-26T15:56:00+03:00
в мире
испания
германия
мадрид
андрей портнов (политик)
виктор янукович
убийство андрея портнова в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018242283_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_95aed1f5fab3abe508a19cd1f1f4424d.jpg
https://ria.ru/20260203/portnov-2071930901.html
испания
германия
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018242283_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_70c79d91485e0002f9d858f572e1281f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, германия, мадрид, андрей портнов (политик), виктор янукович, убийство андрея портнова в испании
В мире, Испания, Германия, Мадрид, Андрей Портнов (политик), Виктор Янукович, Убийство Андрея Портнова в Испании
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадируют в Испанию

Подозреваемого в убийстве Портнова экстрадируют из Германии в Испанию

© AP Photo / Paul WhiteМесто убийства Андрея Портнова в Мадриде
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Paul White
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 26 фев - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова, в ближайшее время экстрадируют из Германии в Испанию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.
"В связи с задержанием подозреваемого в Германии как предполагаемого исполнителя убийства украинского политика Андрея Портнова судья испанского суда направила немецким властям Европейский ордер на арест и Европейский ордер на расследование, что позволило легализовать его задержание и последующую экстрадицию на территорию Испании для передачи под юрисдикцию суда. Это произойдет в ближайшее время после выполнения необходимых юридических процедур", - сказал собеседник агентства.
Портнов был застрелен утром 21 мая 2025 года у входа в "Американскую школу" под Мадридом.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Дочерей Портнова исключили из школы в Испании после его убийства
3 февраля, 13:48
 
В миреИспанияГерманияМадридАндрей Портнов (политик)Виктор ЯнуковичУбийство Андрея Портнова в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала