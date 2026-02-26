https://ria.ru/20260226/polsha-2076819412.html
Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России
Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России - РИА Новости, 26.02.2026
Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:26:00+03:00
2026-02-26T10:26:00+03:00
2026-02-26T10:26:00+03:00
в мире
польша
россия
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152406/64/1524066435_0:94:3481:2052_1920x0_80_0_0_1da79a65b2c9447763a8f0c62a101efd.jpg
https://ria.ru/20260226/belorussiya-2076779825.html
польша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152406/64/1524066435_0:0:3089:2317_1920x0_80_0_0_e01e260b024ce710e9140ceb04c9655d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, украина, нато
В мире, Польша, Россия, Украина, НАТО
Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности России