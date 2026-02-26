Онлайн-сервисам запретят навязывать подписки, рассказали в Госдуме

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. С 1 марта 2026 года сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам, если человек удалил информацию о банковской карте или отозвал согласие, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").

"С 1 марта 2026 года вступает в силу закон № 376-ФЗ. Формально - это про подписки. По сути - это про изменение правил в цифровой экономике. Последние годы бизнес научился зарабатывать не только на продукте, но и на человеческой забывчивости. Подписочная модель строится на автопродлении: человек подключил сервис, воспользовался пробным периодом - и дальше деньги списываются автоматически. Часто пользователь уже не пользуется услугой, но платит по инерции. Это называется "инерционная монетизация" - и в мире это огромный рынок. Новый закон ломает именно эту модель. Теперь если человек удалил карту или отозвал согласие - списаний быть не может. Согласие должно быть действующим, а не когда-то поставленной галочкой", - сказал Гусев.

Он отметил, что речь идёт не о борьбе с цифровыми сервисами, а о балансе. "Подписочная экономика остаётся, но она должна быть прозрачной. Если сервис ценен - человек его продлит сам. Если он держится только на сложности отмены - значит, проблема в сервисе", - добавил депутат.

Гусев не исключил, что некоторые платформы попробуют адаптироваться: менять формулировки договоров, иначе описывать модель доступа к контенту, и это, по его словам, нормальная рыночная реакция, но принцип уже закреплен: деньги списываются только при реальном согласии пользователя.