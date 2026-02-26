Рейтинг@Mail.ru
Онлайн-сервисам запретят навязывать подписки, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/podpiski-2076782434.html
Онлайн-сервисам запретят навязывать подписки, рассказали в Госдуме
Онлайн-сервисам запретят навязывать подписки, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 26.02.2026
Онлайн-сервисам запретят навязывать подписки, рассказали в Госдуме
С 1 марта 2026 года сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам, если человек удалил информацию о банковской карте или отозвал согласие, сообщил РИА... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T03:25:00+03:00
2026-02-26T03:25:00+03:00
госдума рф
справедливая россия
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
https://ria.ru/20260219/gosduma-2075363483.html
https://ria.ru/20251015/putin-2048492929.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, справедливая россия, общество, россия
Госдума РФ, Справедливая Россия, Общество, Россия
Онлайн-сервисам запретят навязывать подписки, рассказали в Госдуме

РИА Новости: сервисы больше не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. С 1 марта 2026 года сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам, если человек удалил информацию о банковской карте или отозвал согласие, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"С 1 марта 2026 года вступает в силу закон № 376-ФЗ. Формально - это про подписки. По сути - это про изменение правил в цифровой экономике. Последние годы бизнес научился зарабатывать не только на продукте, но и на человеческой забывчивости. Подписочная модель строится на автопродлении: человек подключил сервис, воспользовался пробным периодом - и дальше деньги списываются автоматически. Часто пользователь уже не пользуется услугой, но платит по инерции. Это называется "инерционная монетизация" - и в мире это огромный рынок. Новый закон ломает именно эту модель. Теперь если человек удалил карту или отозвал согласие - списаний быть не может. Согласие должно быть действующим, а не когда-то поставленной галочкой", - сказал Гусев.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В ГД сообщили о введении запрета на списание средств по скрытым подпискам
19 февраля, 03:09
Он отметил, что речь идёт не о борьбе с цифровыми сервисами, а о балансе. "Подписочная экономика остаётся, но она должна быть прозрачной. Если сервис ценен - человек его продлит сам. Если он держится только на сложности отмены - значит, проблема в сервисе", - добавил депутат.
Гусев не исключил, что некоторые платформы попробуют адаптироваться: менять формулировки договоров, иначе описывать модель доступа к контенту, и это, по его словам, нормальная рыночная реакция, но принцип уже закреплен: деньги списываются только при реальном согласии пользователя.
"По сути, это первый шаг к более широкому регулированию цифровых контрактов. Мы постепенно уходим от модели "мелкий шрифт и скрытые условия" к модели прозрачного цифрового договора. Цифровая среда - это уже не эксперимент. Это повседневная жизнь миллионов людей. И там должны действовать такие же чёткие правила защиты потребителя, как и в офлайне. Этот межфракционный закон - как раз про это. Не против бизнеса. А за честные правила игры", - подытожил парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин подписал закон о защите от автосписания денег за онлайн-подписки
15 октября 2025, 21:40
 
Госдума РФСправедливая РоссияОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала