https://ria.ru/20260226/podozrevaemyj-2077002405.html
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске отказался от показаний
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске отказался от показаний - РИА Новости, 26.02.2026
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске отказался от показаний
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске отказывается от показаний, требует адвоката, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T21:17:00+03:00
2026-02-26T21:17:00+03:00
2026-02-26T21:18:00+03:00
происшествия
смоленск
россия
смоленская область
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076808854_0:196:1280:916_1920x0_80_0_0_cb1baaee85d880cd4abdbe5729a94344.jpg
https://ria.ru/20260226/smolensk-2076998949.html
смоленск
россия
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076808854_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c13befadcbad8064df394a3eda32577c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск, россия, смоленская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Россия, Смоленская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске отказался от показаний
Подозреваемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске отказался от показаний