Воробьев и Волков обсудили развитие городского округа Люберцы
18:24 26.02.2026
Воробьев и Волков обсудили развитие городского округа Люберцы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой Люберец Владимиром Волковым развитие округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Андрей Воробьев и Владимир Волков обсудили развитие горокруга Люберцы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с главой Люберец Владимиром Волковым
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с главой Люберец Владимиром Волковым
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой Люберец Владимиром Волковым развитие округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Городской округ Люберцы – очень важный и большой. Его объединение с Дзержинским стало значимым событием. Округ живет насыщенной жизнью, а потому здесь все имеет особое значение: благоустройство лесопарка “Чемпион” и Наташинского парка, развитие дорожной сети и многие другие направления", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Волков сообщил, что за три года бюджет округа вырос практически вдвое. Только в 2025 году благодаря росту инвестиций было создано свыше 3,3 тысячи рабочих мест. За пять лет реализовано 19 крупных проектов – объем вложений в них составил 19 миллиардов рублей. В работе еще 25 проектов почти на 125 миллиардов рублей – это позволит создать более 12 тысяч вакансий.
Большая работа ведется по строительству и обновлению объектов социальной инфраструктуры. В прошлом году был завершен долгострой на улице Угрешская – был открыт современный воспитательно-образовательный комплекс со школой на 1,1 тысячи мест и детским садом на 100 мест.
"Было много скептиков, которые говорили, что это образовательное учреждение так и не будет построено, но вы дали все соответствующие поручения и сейчас этот образовательный комплекс является настоящим украшением нашего города. Он превзошел все ожидания и учеников, и родителей. Там проходит много мероприятий. Благодаря открытию этого комплекса, мы смогли приступить к капитальному ремонту гимназии №5", – отметил Волков.
Также в прошлом году сдали школу на 1,5 тысячи мест в "Жулебино Парк" и два детских сада. Отремонтировали две школы и два детсада. В 2026 году в округе построят образовательный комплекс в Краскове (со школой на 500 мест и детским садом на 120), две школы и три детсада. Отремонтируют два детских сада.
В 2026-м в округе готовятся к запуску две поликлиники – на 300 посещений в смену в ЖК "Люберецкий" и на 540 посещений с подстанцией скорой помощи в ЖК "Томилино парк". Кроме того, будет модернизирована больница имени Ухтомского. А в 2027 году планируется завершить капремонт детского стационара на Октябрьском проспекте.
В Люберцах реализуется еще ряд проектов в дорожной сфере. В частности, идет обустройство дороги МКАД – улица Алексеевская – улица Трудкоммуны. В 2026 году должны достроить переход через Егорьевское шоссе (вблизи пересечения дорог Москва – Егорьевск – Тума – Касимов и Красково – Коренево – Торбеево). Возведут также подземные переходы на Октябрьском проспекте в районе улиц Красной и Смирновской.
Помимо этого, идет строительство путепровода через железнодорожные пути Казанско-Рязанского направления. Он соединит Октябрьский проспект и Инициативную улицу. По словам Волкова, мост находится в активной стадии строительства, а машины поедут по нему в 2027 году.
В 2026 году в городском округе планируют благоустроить Центральный парк культуры и отдыха, лесопарк "Лесная опушка" (вторую очередь), Летний парк в Малаховке, Кореневский карьер, Мемориал павшим в локальных конфликтах и сквер на улице Дружбы.
Также губернатор и глава Люберец обсудили модернизацию системы ЖКХ, расселение аварийного жилья и работы по сносу нестационарных торговых объектов.
