В Красногорске завершили прокладку тоннелей между двумя станциями метро

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рабочие завершили прокладку тоннелей метро между будущими станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща" в Красногорске, теперь специалисты могут приступить к внутренним работам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В Красногорске продолжается строительство станции метро "Липовая Роща". Сейчас рабочие завершили важный этап - прокладку тоннелей между "Рублево-Архангельским" и "Липовой Рощей", - рассказал Воробьев в своем канале в Max.

По словам губернатора, протяженность тоннелей - 2,3 и 2,4 километра соответственно, их проложили под Новорижским шоссе и Москвой-рекой. Теперь рабочие могут приступить к внутренним работам.

Как отметил Воробьев, саму станцию метро "Липовая Роща" запустят в 2027 году. Она станет частью будущей Рублево-Архангельской линии и третьей на территории Подмосковья. Губернатор добавил, что открытие "Липовой Рощи" ждут более 150 тысяч жителей Красногорска и прилегающих к МКАДу микрорайонов.