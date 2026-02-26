https://ria.ru/20260226/podmoskove-2076868529.html
В Красногорске завершили прокладку тоннелей между двумя станциями метро
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Рабочие завершили прокладку тоннелей метро между будущими станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща" в Красногорске, теперь специалисты могут приступить к внутренним работам, сообщил
губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В Красногорске продолжается строительство станции метро "Липовая Роща". Сейчас рабочие завершили важный этап - прокладку тоннелей между "Рублево-Архангельским" и "Липовой Рощей", - рассказал Воробьев в своем канале в Max.
По словам губернатора, протяженность тоннелей - 2,3 и 2,4 километра соответственно, их проложили под Новорижским шоссе и Москвой-рекой. Теперь рабочие могут приступить к внутренним работам.
Как отметил Воробьев, саму станцию метро "Липовая Роща" запустят в 2027 году. Она станет частью будущей Рублево-Архангельской линии и третьей на территории Подмосковья. Губернатор добавил, что открытие "Липовой Рощи" ждут более 150 тысяч жителей Красногорска и прилегающих к МКАДу микрорайонов.
"Возле станции построим комфортный транспортно-пересадочный узел. Проработаем новые схемы движения автобусов, чтобы жителям было удобно до нее добираться. Также обустроим подъездные дороги и надземный пешеходный переход через МКАД, сделаем перехватывающую парковку на 300 мест, остановки и площадки для автобусов", - написал Воробьев.