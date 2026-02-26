Рейтинг@Mail.ru
Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили 1,3 тысячи выездов - РИА Новости, 26.02.2026
Новости Подмосковья
 
11:18 26.02.2026
Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили 1,3 тысячи выездов
Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили 1,3 тысячи выездов
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили 1,3 тысячи выездов

Около 30 тысяч жителей Подмосковья прошли обследование в мобильных медкомплексах

© Фото : Правительство Московской областиМедицинский мобильный комплекс
© Фото : Правительство Московской области
Медицинский мобильный комплекс. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Медицинские мобильные комплексы Московской области с начала года совершили почти 1,3 тысячи выездов, обследование прошли около 30 тысяч жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Медицинские комплексы регулярно приезжают в отдаленные территории Московской области, чтобы жители могли пройти обследование рядом с домом. Автомобили укомплектованы необходимым медоборудованием. Пациентам доступны первый этап диспансеризации, маммография и флюорография.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил важность доступности профилактических медицинских осмотров для жителей отдаленных территорий.
"С начала года мобильные комплексы совершили почти 1,3 тысячи выездов, в результате которых диагностику рядом с домом смогли пройти около 30 тысяч жителей Подмосковья", — приводит пресс-служба слова Забелина.
В рамках выездов более 13 тысяч человек прошли флюорографию, а свыше 4,6 тысячи женщин сделали маммографию.
Для того, чтобы пройти обследование, предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.
