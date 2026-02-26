Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили 1,3 тысячи выездов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Медицинские мобильные комплексы Московской области с начала года совершили почти 1,3 тысячи выездов, обследование прошли около 30 тысяч жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Медицинские комплексы регулярно приезжают в отдаленные территории Московской области, чтобы жители могли пройти обследование рядом с домом. Автомобили укомплектованы необходимым медоборудованием. Пациентам доступны первый этап диспансеризации, маммография и флюорография.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил важность доступности профилактических медицинских осмотров для жителей отдаленных территорий.

"С начала года мобильные комплексы совершили почти 1,3 тысячи выездов, в результате которых диагностику рядом с домом смогли пройти около 30 тысяч жителей Подмосковья", — приводит пресс-служба слова Забелина.

В рамках выездов более 13 тысяч человек прошли флюорографию, а свыше 4,6 тысячи женщин сделали маммографию.