https://ria.ru/20260226/podmoskove-2076830423.html
Педиатры Подмосковья прошли 19 тренингов по профилактике выгорания
Педиатры Подмосковья прошли 19 тренингов по профилактике выгорания - РИА Новости, 26.02.2026
Педиатры Подмосковья прошли 19 тренингов по профилактике выгорания
С начала года в Подмосковье провели 19 тренингов по профилактике выгорания для врачей-педиатров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:08:00+03:00
2026-02-26T11:08:00+03:00
2026-02-26T11:08:00+03:00
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941868838_0:8:3068:1734_1920x0_80_0_0_ddc3e8c54bd656a1249d97db44ac04d9.jpg
https://ria.ru/20260225/medtekhnika-2076655301.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941868838_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_59c2023d85a36aa90d018cbc1f4710ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Педиатры Подмосковья прошли 19 тренингов по профилактике выгорания
Подмосковные педиатры прошли 19 тренингов по профилактике выгорания в 2026 году
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. С начала года в Подмосковье провели 19 тренингов по профилактике выгорания для врачей-педиатров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В тренингах могут принимать участие педиатры учреждений, подведомственных региональному Минздраву. Мероприятия также помогают развить эмоциональный интеллект и навыки бесконфликтного взаимодействия с пациентами и их родственниками.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что в первую очередь такие тренинги направлены на снижение уровня стресса и внутренней тревоги, а также на восполнение ресурсов. Занятия проводят специалисты научно-исследовательского клинического института детства.
"С начала этого года в Подмосковье провели уже 19 тренингов по профилактике выгорания, а участие в них приняли 158 медработников региона", – приводит слова Забелина пресс-служба регионального Минздрава.
Занятия проводятся очно. Также врач может получить индивидуальную консультацию психолога как очно, так и онлайн.