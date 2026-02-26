Рейтинг@Mail.ru
Педиатры Подмосковья прошли 19 тренингов по профилактике выгорания
26.02.2026
Новости Подмосковья
 
11:08 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/podmoskove-2076830423.html
Педиатры Подмосковья прошли 19 тренингов по профилактике выгорания
Педиатры Подмосковья прошли 19 тренингов по профилактике выгорания - РИА Новости, 26.02.2026
Педиатры Подмосковья прошли 19 тренингов по профилактике выгорания
С начала года в Подмосковье провели 19 тренингов по профилактике выгорания для врачей-педиатров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 26.02.2026
Педиатры Подмосковья прошли 19 тренингов по профилактике выгорания

Подмосковные педиатры прошли 19 тренингов по профилактике выгорания в 2026 году

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. С начала года в Подмосковье провели 19 тренингов по профилактике выгорания для врачей-педиатров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В тренингах могут принимать участие педиатры учреждений, подведомственных региональному Минздраву. Мероприятия также помогают развить эмоциональный интеллект и навыки бесконфликтного взаимодействия с пациентами и их родственниками.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что в первую очередь такие тренинги направлены на снижение уровня стресса и внутренней тревоги, а также на восполнение ресурсов. Занятия проводят специалисты научно-исследовательского клинического института детства.
"С начала этого года в Подмосковье провели уже 19 тренингов по профилактике выгорания, а участие в них приняли 158 медработников региона", – приводит слова Забелина пресс-служба регионального Минздрава.
Занятия проводятся очно. Также врач может получить индивидуальную консультацию психолога как очно, так и онлайн.
Заголовок открываемого материала