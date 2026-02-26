https://ria.ru/20260226/peterburg-2076965123.html
В Петербурге ребенок, выпавший из окна, сам открыл окно, где не было защиты
Ребенок сам открыл створку окна на 10-м этаже в квартире в Петербурге, где не было блокировок, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.02.2026
РИА Новости: выпавший из окна в Петербурге ребенок сам открыл створку окна