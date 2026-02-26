https://ria.ru/20260226/peterburg-2076949419.html
Житель Петербурга рассказал о спасении мальчика, выпавшего из окна
Житель Петербурга рассказал о спасении мальчика, выпавшего из окна
Житель Санкт-Петербурга Сергей Выдрин рассказал РИА Новости, как организовал прохожих для спасения ребенка, выпавшего из окна на десятом этаже. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:47:00+03:00
