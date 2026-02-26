Житель Петербурга рассказал о спасении мальчика, выпавшего из окна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Сергей Выдрин рассказал РИА Новости, как организовал прохожих для спасения ребенка, выпавшего из окна на десятом этаже.

"Все просто. Организовал прохожих, и поймали малыша на растянутый плащ", - сказал он.