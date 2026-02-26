Рейтинг@Mail.ru
Житель Петербурга рассказал о спасении мальчика, выпавшего из окна - РИА Новости, 26.02.2026
17:47 26.02.2026 (обновлено: 18:11 26.02.2026)
Житель Петербурга рассказал о спасении мальчика, выпавшего из окна
Житель Петербурга рассказал о спасении мальчика, выпавшего из окна - РИА Новости, 26.02.2026
Житель Петербурга рассказал о спасении мальчика, выпавшего из окна
Житель Санкт-Петербурга Сергей Выдрин рассказал РИА Новости, как организовал прохожих для спасения ребенка, выпавшего из окна на десятом этаже. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:47:00+03:00
2026-02-26T18:11:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Житель Петербурга рассказал о спасении мальчика, выпавшего из окна

Житель Петербурга организовывал людей для спасения выпавшего из окна ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Сергей Выдрин рассказал РИА Новости, как организовал прохожих для спасения ребенка, выпавшего из окна на десятом этаже.
"Все просто. Организовал прохожих, и поймали малыша на растянутый плащ", - сказал он.
Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, инцидент произошел в среду, на тот момент в квартире на Богатырском проспекте находились мать ребенка и его брат. Мама отошла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Прохожие растянули куртку и поймали в нее мальчика, выпавшего из окна квартиры на десятом этаже. По данным ГСУСК РФ по городу, 2-летний мальчик госпитализирован.
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Дворник, спасший ребенка в Петербурге, оказался гражданином Узбекистана
23 февраля, 13:38
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
