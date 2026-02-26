Рейтинг@Mail.ru
Планировавшие теракт в Петербурге дали признательные показания - РИА Новости, 26.02.2026
11:52 26.02.2026
Планировавшие теракт в Петербурге дали признательные показания
Планировавшие теракт в Петербурге дали признательные показания - РИА Новости, 26.02.2026
Планировавшие теракт в Петербурге дали признательные показания
Планировавшие подрыв машины военнослужащего в Петербурге дали признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в ЦОС РИА Новости, 26.02.2026
2026
происшествия, санкт-петербург, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Планировавшие теракт в Петербурге дали признательные показания

Планировавшие подрыв машины военного в Петербурге дали признательные показания

Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Планировавшие подрыв машины военнослужащего в Петербурге дали признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Злоумышленники задержаны и дали признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, задержаны двое россиян, работавшие на спецслужбы Украины, установленная ими под машиной бомба обезврежена.
Задержание террориста - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
20 февраля, 13:20
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
