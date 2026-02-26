https://ria.ru/20260226/peterburg-2076842252.html
Планировавшие теракт в Петербурге дали признательные показания
Планировавшие теракт в Петербурге дали признательные показания - РИА Новости, 26.02.2026
Планировавшие теракт в Петербурге дали признательные показания
Планировавшие подрыв машины военнослужащего в Петербурге дали признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в ЦОС РИА Новости, 26.02.2026
происшествия
санкт-петербург
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
украина
Планировавшие теракт в Петербурге дали признательные показания
Планировавшие подрыв машины военного в Петербурге дали признательные показания