Песков заявил, что не может сказать, находится ли Дмитриев в Швейцарии - РИА Новости, 26.02.2026
14:06 26.02.2026
Песков заявил, что не может сказать, находится ли Дмитриев в Швейцарии
Песков заявил, что не может сказать, находится ли Дмитриев в Швейцарии

Песков заявил, что не может точно сказать, находится ли Дмитриев в Женеве

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не может сейчас точно сказать, находится ли спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Женеве.
Как сообщал РИА Новости накануне дипломатический источник, Дмитриев, как ожидается, прибудет в Женеву на переговоры с американской стороной в четверг.
"Дмитриев продолжает работу по экономическому треку. У него осуществляются разные контакты. Сейчас я точно не могу сказать, в Женеве (Дмитриев - ред.) или нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос находится ли Дмитриев сегодня в Женеве.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер намерены в четверг встретиться в Женеве с секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.
Дмитриев рассказал, кому выгодно продолжение конфликта на Украине
