Песков заявил, что не может сказать, находится ли Дмитриев в Швейцарии

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не может сейчас точно сказать, находится ли спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Женеве.