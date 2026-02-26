https://ria.ru/20260226/peskov-2076881413.html
Песков заявил, что не может сказать, находится ли Дмитриев в Швейцарии
Песков заявил, что не может сказать, находится ли Дмитриев в Швейцарии - РИА Новости, 26.02.2026
Песков заявил, что не может сказать, находится ли Дмитриев в Швейцарии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не может сейчас точно сказать, находится ли спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:06:00+03:00
2026-02-26T14:06:00+03:00
2026-02-26T14:06:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260225/dmitriev-2076742126.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), россия, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Женева (город), Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Песков заявил, что не может сказать, находится ли Дмитриев в Швейцарии
Песков заявил, что не может точно сказать, находится ли Дмитриев в Женеве