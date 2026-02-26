Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко смогут обсудить любые вопросы, заявил Песков
13:46 26.02.2026 (обновлено: 13:53 26.02.2026)
Путин и Лукашенко смогут обсудить любые вопросы, заявил Песков
Путин и Лукашенко смогут обсудить любые вопросы, заявил Песков
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг смогут обсудить любые вопросы, которые посчитают нужным затронуть, заявил... РИА Новости, 26.02.2026
Путин и Лукашенко смогут обсудить любые вопросы, заявил Песков

Песков: Путин и Лукашенко смогут обсудить любые вопросы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг смогут обсудить любые вопросы, которые посчитают нужным затронуть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президенты будут общаться. На полях ВГС (Высшего государственного Совета Союзного государства - ред.) они (Путин и Лукашенко - ред.) будут иметь возможность обсудить любые вопросы, которые посчитают нужным", - сказал он журналистам.
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Белоруссии назвали попытку ЕС оторвать Минск от Москвы ошибкой
Политика Россия Белоруссия Александр Лукашенко Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
