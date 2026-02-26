https://ria.ru/20260226/peskov-2076876797.html
Путин и Лукашенко смогут обсудить любые вопросы, заявил Песков
Путин и Лукашенко смогут обсудить любые вопросы, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2026
Путин и Лукашенко смогут обсудить любые вопросы, заявил Песков
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг смогут обсудить любые вопросы, которые посчитают нужным затронуть, заявил... РИА Новости, 26.02.2026
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин
