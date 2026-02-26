https://ria.ru/20260226/peskov-2076875485.html
Песков рассказал о мерах Белоруссии по обеспечению безопасности
Песков рассказал о мерах Белоруссии по обеспечению безопасности - РИА Новости, 26.02.2026
Песков рассказал о мерах Белоруссии по обеспечению безопасности
Белоруссия принимает соответствующие меры по обеспечению своей безопасности, в том числе это делается в рамках союзного государства, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.02.2026
минск, белоруссия, в мире, россия, дмитрий песков
Минск, Белоруссия, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о мерах Белоруссии по обеспечению безопасности
