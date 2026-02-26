https://ria.ru/20260226/peskov-2076875042.html
Песков рассказал о контактах Дмитриева с США по экономическим вопросам
Песков рассказал о контактах Дмитриева с США по экономическим вопросам - РИА Новости, 26.02.2026
Песков рассказал о контактах Дмитриева с США по экономическим вопросам
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с Вашингтоном в... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:40:00+03:00
2026-02-26T13:40:00+03:00
2026-02-26T13:51:00+03:00
вашингтон (штат)
россия
дмитрий песков
кирилл дмитриев
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260225/dmitriev-2076742126.html
вашингтон (штат)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), россия, дмитрий песков, кирилл дмитриев, сша
Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Песков, Кирилл Дмитриев, США
Песков рассказал о контактах Дмитриева с США по экономическим вопросам
Песков: Дмитриев продолжает контакты с США по экономическим вопросам