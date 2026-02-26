https://ria.ru/20260226/peskov-2076853708.html
В Кремле оценили отчет Мишустина в Госдуме
В Кремле оценили отчет Мишустина в Госдуме - РИА Новости, 26.02.2026
В Кремле оценили отчет Мишустина в Госдуме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил высокую оценку, которую парламентарии дали отчету премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:28:00+03:00
2026-02-26T12:28:00+03:00
2026-02-26T12:30:00+03:00
госдума рф
политика
россия
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076592428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76d9f0f7fb1b90ea6674787e36f52465.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076695822.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076592428_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a9d542e71d111697876d99c9f6146e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин
Госдума РФ, Политика, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле оценили отчет Мишустина в Госдуме
Песков отметил высокую оценку, которую Госдума дала отчету Мишустина