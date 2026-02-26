Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили отчет Мишустина в Госдуме - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 26.02.2026 (обновлено: 12:30 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/peskov-2076853708.html
В Кремле оценили отчет Мишустина в Госдуме
В Кремле оценили отчет Мишустина в Госдуме - РИА Новости, 26.02.2026
В Кремле оценили отчет Мишустина в Госдуме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил высокую оценку, которую парламентарии дали отчету премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:28:00+03:00
2026-02-26T12:30:00+03:00
госдума рф
политика
россия
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076592428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76d9f0f7fb1b90ea6674787e36f52465.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076695822.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076592428_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a9d542e71d111697876d99c9f6146e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, политика, россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин
Госдума РФ, Политика, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле оценили отчет Мишустина в Госдуме

Песков отметил высокую оценку, которую Госдума дала отчету Мишустина

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил высокую оценку, которую парламентарии дали отчету премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме.
"Это был очень глубокий отчет, содержательный отчет по делу. Собственно, это констатировалось нашими народными избранниками, которые тоже дали высокую оценку", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли и оценили отчет правительства, отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме.
В среду, 25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь шла о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин прокомментировал идею сделать ЦБ ответственным за рост экономики
25 февраля, 17:10
 
Госдума РФПолитикаРоссияМихаил МишустинДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала