Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали повестку встречи Путина и Лукашенко содержательной - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 26.02.2026 (обновлено: 13:16 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/peskov-2076852733.html
В Кремле назвали повестку встречи Путина и Лукашенко содержательной
В Кремле назвали повестку встречи Путина и Лукашенко содержательной - РИА Новости, 26.02.2026
В Кремле назвали повестку встречи Путина и Лукашенко содержательной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал содержательной повестку встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:26:00+03:00
2026-02-26T13:16:00+03:00
политика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063665340_0:0:2819:1587_1920x0_80_0_0_71cba26d884ae555d2fd546616b14aa9.jpg
https://ria.ru/20260226/putin-2076855188.html
https://ria.ru/20260226/peskov-2076854818.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063665340_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_62fc873fb3c5ff1132f706e4ee3e35c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В Кремле назвали повестку встречи Путина и Лукашенко содержательной

Песков назвал повестку встречи Путина и Лукашенко содержательной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал содержательной повестку встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства в четверг.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Мишустин, Матвиенко и Володин будут на рабочем завтраке Путина и Лукашенко
Вчера, 12:30
"Повестка достаточно обильная, содержательная. Продолжаем всемерно процесс интеграции нашего общего государства", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что этот день в графике президента России целиком будет посвящен российско-белорусской интеграции, вопросам развития общего Союзного государства. Песков рассказал о предстоящем заседании Высшего госсовета.
"Традиционно очень важное мероприятие с богатой повесткой дня. Сначала будет непосредственно заседание в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, и потом будет рабочий завтрак", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Он уточнил, что с российской стороны в рабочем завтраке помимо Путина примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Песков рассказал о темах встречи Путина и Лукашенко
Вчера, 12:30
 
ПолитикаРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала