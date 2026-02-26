https://ria.ru/20260226/peskov-2076852733.html
В Кремле назвали повестку встречи Путина и Лукашенко содержательной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал содержательной повестку встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. РИА Новости, 26.02.2026
политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, совет федерации рф, госдума рф
