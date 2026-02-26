Глава МИД Ирана рассказал о третьем раунде переговоров с США

ТЕГЕРАН, 26 фев – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал третий раунд консультаций переговоров Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье в Женеве одним из самых серьезных.
"Это были одни из самых серьезных и самых длинных переговоров. В эти несколько длинных часов мы достигли хорошего прогресса", - сказал он в прямом эфире иранского телевидения.
Он добавил, что обмен посланиями между иранской и американской делегациями осуществлял не только глава МИД Омана, но и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Это был лучший раунд переговоров", - подчеркнул Аракчи.
Переговоры в Женеве впервые прошли в два этапа: стороны, начав переговоры утром, днем взяли паузу для консультаций со столицами, а вечером продолжили обсуждение. В общей сложности переговоры без учета паузы длились около пяти часов.
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.