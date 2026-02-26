Рейтинг@Mail.ru
МИД Швейцарии ответил на вопрос о переговорах Украины и США в Женеве
12:55 26.02.2026 (обновлено: 13:07 26.02.2026)
МИД Швейцарии ответил на вопрос о переговорах Украины и США в Женеве
2026-02-26T12:55:00+03:00
2026-02-26T13:07:00+03:00
в мире
сша
украина
швейцария
женева (город)
стив уиткофф
дональд трамп
джаред кушнер
в мире, сша, украина, швейцария, женева (город), стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер
В мире, США, Украина, Швейцария, Женева (город), Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Джаред Кушнер
ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Неформальные переговоры США и Украины в Женеве пройдут в рамках продолжения процесса по мирному урегулированию, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо.
"Могу подтвердить, что сегодня в Женеве Швейцария организует неформальные переговоры между Соединенными Штатами и Украиной в рамках продолжающихся переговоров по поводу войны на Украине. Цель этих переговоров — поддержать дипломатические усилия по продвижению переговорного процесса", - сказал он.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер намерены в четверг встретиться в Женеве с секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.
Зеленский назвал Трампу сроки возможного урегулирования, пишут СМИ
В миреСШАУкраинаШвейцарияЖенева (город)Стив УиткоффДональд ТрампДжаред Кушнер
 
 
