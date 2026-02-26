https://ria.ru/20260226/pentagon-2076968696.html
Пентагон потребовал от Anthropic неограниченный доступ к ИИ
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости.
Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к ее технологии искусственного интеллекта для законного применения в военных операциях, пригрозив лишением контрактов и срывом цепочек поставок в случае отказа, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
По данным источников, в среду вечером ведомство направило компании "лучшее и окончательное предложение" в рамках переговоров. Министр обороны США Пит Хегсет
дал срок до вечера пятницы для подписания документа, предоставляющего полный доступ к модели искусственного интеллекта Claude. В противном случае Anthropic может лишиться бизнеса с Пентагоном
и быть признана угрозой для оборонных поставок.
Собеседники CBS отмечают, что военное ведомство также рассматривает возможность задействовать Закон об оборонном производстве, чтобы обязать компанию выполнить требования армии.
Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании настаивает на введении ограничений при использовании её модели Claude. В частности, компания добивается гарантий, что система не будет применяться для массового наблюдения за американцами и не будет использоваться для принятия окончательных решений о поражении целей без участия человека.
Представители администрации утверждают, что массовое наблюдение является незаконным, а Пентагон запрашивает лицензию исключительно для законной деятельности. При этом Anthropic получила в июле контракт на 200 миллионов долларов на развитие ИИ-возможностей в интересах национальной безопасности США.
На момент публикации компания не ответила на запрос CBS о комментарии.