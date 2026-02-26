Пентагон запросил у подрядчиков оценку зависимости от ИИ Claude, пишут СМИ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пентагон запросил у компаний Boeing и Lockheed Martin, являющихся его подрядчиками, предоставить оценку зависимости от ИИ-модели Claude компании Anthropic, что может грозить ей попаданием в "черный список" партнеров ведомства, пишет портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
"Пентагон запросил у двух крупных оборонных подрядчиков оценку степени их зависимости от ИИ-модели Claude компании Anthropic, что является первым шагом к потенциальному признанию Anthropic "риском для цепочки поставок", - говорится в статье.
Источники сообщили, что речь идет о компаниях Boeing и Lockheed Martin, однако в планах Пентагона связаться по упомянутому вопросу со всеми крупными партнерами.
Ранее портал сообщал, что шеф Пентагона Пит Хегсет близок к разрыву контрактов с Anthropic и признанию ее риском для цепочек поставок из-за того, что компания запрещает использование своей модели ИИ Claude для насилия. При этом отмечалось, что компания готова смягчить ограничения, но требует гарантий, что их ИИ не будет применяться для массовой слежки за американцами или для разработки автономного оружия.
ИИ-модель Claude, разработанная Anthropic, — единственная модель искусственного интеллекта, которая в настоящее время применяется в засекреченных системах вооруженных сил США.