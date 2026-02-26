Пентагон запросил у подрядчиков оценку зависимости от ИИ Claude, пишут СМИ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пентагон запросил у компаний Boeing и Lockheed Martin, являющихся его подрядчиками, предоставить оценку зависимости от ИИ-модели Claude компании Anthropic, что может грозить ей попаданием в "черный список" партнеров ведомства, пишет портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.