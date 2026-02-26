Рейтинг@Mail.ru
Пентагон запросил у подрядчиков оценку зависимости от ИИ Claude, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
03:34 26.02.2026
Пентагон запросил у подрядчиков оценку зависимости от ИИ Claude, пишут СМИ
Пентагон запросил у подрядчиков оценку зависимости от ИИ Claude, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Пентагон запросил у подрядчиков оценку зависимости от ИИ Claude, пишут СМИ
Пентагон запросил у компаний Boeing и Lockheed Martin, являющихся его подрядчиками, предоставить оценку зависимости от ИИ-модели Claude компании Anthropic, что... РИА Новости, 26.02.2026
пит хегсет, министерство обороны сша, lockheed martin , вооруженные силы сша
Пит Хегсет, Министерство обороны США, Lockheed Martin , Вооруженные силы США
Пентагон запросил у подрядчиков оценку зависимости от ИИ Claude, пишут СМИ

Axios: Пентагон просит Boeing и Lockheed Martin оценить зависимость от ИИ Claude

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пентагон запросил у компаний Boeing и Lockheed Martin, являющихся его подрядчиками, предоставить оценку зависимости от ИИ-модели Claude компании Anthropic, что может грозить ей попаданием в "черный список" партнеров ведомства, пишет портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
"Пентагон запросил у двух крупных оборонных подрядчиков оценку степени их зависимости от ИИ-модели Claude компании Anthropic, что является первым шагом к потенциальному признанию Anthropic "риском для цепочки поставок", - говорится в статье.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В России продолжат работу над правовым регулированием ИИ, заявил Мишустин
Вчера, 14:27
Источники сообщили, что речь идет о компаниях Boeing и Lockheed Martin, однако в планах Пентагона связаться по упомянутому вопросу со всеми крупными партнерами.
Ранее портал сообщал, что шеф Пентагона Пит Хегсет близок к разрыву контрактов с Anthropic и признанию ее риском для цепочек поставок из-за того, что компания запрещает использование своей модели ИИ Claude для насилия. При этом отмечалось, что компания готова смягчить ограничения, но требует гарантий, что их ИИ не будет применяться для массовой слежки за американцами или для разработки автономного оружия.
ИИ-модель Claude, разработанная Anthropic, — единственная модель искусственного интеллекта, которая в настоящее время применяется в засекреченных системах вооруженных сил США.
ИИ-процессор Ascend 910 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности
13 февраля, 17:39
 
