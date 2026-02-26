Назван средний размер пенсии госслужащих в России

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39 тысяч в месяц по состоянию на 1 января 2026 года, следует из данных системы Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.