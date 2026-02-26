Рейтинг@Mail.ru
Назван средний размер пенсии госслужащих в России - РИА Новости, 26.02.2026
01:20 26.02.2026
Назван средний размер пенсии госслужащих в России
Назван средний размер пенсии госслужащих в России
Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39 тысяч в месяц по состоянию на 1 января 2026 года, следует из данных РИА Новости, 26.02.2026
2026
Назван средний размер пенсии госслужащих в России

РИА Новости: средняя пенсия госслужащих в России составляет 39 268 рублей

Пенсия
Пенсия. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39 тысяч в месяц по состоянию на 1 января 2026 года, следует из данных системы Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 39 268 рублей. Численность таких граждан находится на уровне 97,3 тысячи человек.
Согласно данным, работающие пенсионеры-госслужащие получают выплаты в размере 40 341 рубля, а неработающие - 39 167 рублей. Большинство из них (89 тысяч человек) не работают.
