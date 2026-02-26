https://ria.ru/20260226/pensiya-2076773301.html
Назван средний размер пенсии госслужащих в России
Назван средний размер пенсии госслужащих в России - РИА Новости, 26.02.2026
Назван средний размер пенсии госслужащих в России
Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39 тысяч в месяц по состоянию на 1 января 2026 года, следует из данных РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T01:20:00+03:00
2026-02-26T01:20:00+03:00
2026-02-26T01:20:00+03:00
общество
россия
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805830707_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_f2f9782d1e9dc83f7e58126f9582309e.jpg
https://ria.ru/20260225/pensii-2076603343.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805830707_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_da3e79eeb3067f1dfbb678d8f5556079.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенсия
Назван средний размер пенсии госслужащих в России
РИА Новости: средняя пенсия госслужащих в России составляет 39 268 рублей
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39 тысяч в месяц по состоянию на 1 января 2026 года, следует из данных системы Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 39 268 рублей. Численность таких граждан находится на уровне 97,3 тысячи человек.
Согласно данным, работающие пенсионеры-госслужащие получают выплаты в размере 40 341 рубля, а неработающие - 39 167 рублей. Большинство из них (89 тысяч человек) не работают.