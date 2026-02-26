Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, зачем Ким Чен Ын обновил ЦК партии
18:45 26.02.2026
Эксперт рассказал, зачем Ким Чен Ын обновил ЦК партии
Масштабная ротация состава Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК), что произошла на ее IX съезде, свидетельствует о формировании лидером КНДР...
Эксперт рассказал, зачем Ким Чен Ын обновил ЦК партии

Хон Мин: Ким Чен Ын формирует свою элиту и для этого обновил ЦК партии

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на военном параде в честь девятого съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне
© REUTERS / KCNA
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на военном параде в честь девятого съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне
СЕУЛ, 26 фев - РИА Новости. Масштабная ротация состава Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК), что произошла на ее IX съезде, свидетельствует о формировании лидером КНДР Ким Чен Ыном собственного пласта элиты и ускоренной смене поколений в руководстве страны, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института объединения Кореи Хон Мин.
Согласно его анализу, общий уровень обновления ЦК составил 51,6%, что является одним из самых высоких показателей в истории партийных съездов.
Эксперт подчеркивает, что значительная часть новых членов была назначена напрямую, без прохождения стадии кандидатов.
"Пятьдесят один член ЦК - прямые новые назначения без прохождения кандидатства, что означает формирование "поколения Ким Чен Ына", - считает эксперт.
По оценке Хон Мина, структура обновления ЦК показывает стратегию лидера: сохранить ядро доверенных лиц, но заменить значительную часть управленческой элиты и перейти к новому порядку внутри партии, созданному Ким Чен Ыном.
На четвёртый день IX съезда партии 22 февраля были избраны всего 138 членов ЦК, исключая Ким Чен Ына, и 111 кандидатов в члены Центрального комитета. С руководящих позиций ушли такие ветераны, как председатель Постоянного комитета Верховного народного собрания Чхве Рён Хэ, который на протяжении последних семи лет считался символическим "вторым лицом" государства. Также из руководства выведены ключевые фигуры межкорейских отношений - Ким Ён Чхоль и Ли Сон Гвон. Секретарь партии Пак Чон Чхон, советник партии по обороне Ли Бён Чхоль и другие старшие руководители также не вошли в новый список членов ЦК.
По данным министерства по делам объединения Республики Корея, из 139 членов ЦК (эта цифра включает самого Ким Чен Ына) лишь 66 (47,5%) сохранили свои позиции с VIII съезда. При этом 19 были повышены из кандидатов до членов ЦК, а 54 (38,8%), включая секретарей партии Чо Чхун Рёна и Чо Чхан Ира, впервые напрямую вошли в состав ЦК.
Среди 111 кандидатов в члены сохранились лишь 23 (20,7%), тогда как 85 (76,6%) - новые лица. Ещё трое были понижены из членов ЦК до кандидатов.
