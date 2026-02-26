"Показал то, что должен": тренер "Лос-Анджелеса" оценил дебют Панарина

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Джим Хиллер заявил, что доволен дебютом за команду российского нападающего Артемия Панарина в матче против "Вегас Голден Найтс".

Также об игре россиянина высказался его одноклубник Куинтон Байфилд, оформивший дубль.

"Панарин выглядел действительно хорошо, он совершил множество результативных действий. Нам есть на чем строить игру", - сказал хоккеист.