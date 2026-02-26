Рейтинг@Mail.ru
"Показал то, что должен": тренер "Лос-Анджелеса" оценил дебют Панарина - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
11:20 26.02.2026 (обновлено: 12:31 26.02.2026)
"Показал то, что должен": тренер "Лос-Анджелеса" оценил дебют Панарина
"Показал то, что должен": тренер "Лос-Анджелеса" оценил дебют Панарина
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Джим Хиллер заявил, что доволен дебютом за команду российского нападающего Артемия... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
спорт, лос-анджелес, артемий панарин, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
"Показал то, что должен": тренер "Лос-Анджелеса" оценил дебют Панарина

Тренер "Лос-Анджелес Кингз" Хиллер остался доволен дебютом Панарина

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Джим Хиллер заявил, что доволен дебютом за команду российского нападающего Артемия Панарина в матче против "Вегас Голден Найтс".
Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 6:4. Панарин отдал две результативные передачи в своем дебютном матче за "Кингз".
"Панарин показал то, что должен был показать. Он отличный игрок. Вы видели это сегодня вечером, вы видели это на протяжении последних 10-12 лет", - приводит слова Хиллера сайт лиги.
Также об игре россиянина высказался его одноклубник Куинтон Байфилд, оформивший дубль.
"Панарин выглядел действительно хорошо, он совершил множество результативных действий. Нам есть на чем строить игру", - сказал хоккеист.
Панарин был обменян в "Лос-Анджелес" 4 февраля из "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступал с 2019 года, и подписал двухлетний контракт на общую сумму в 22 миллиона долларов. В текущем сезоне на счету 34-летнего россиянина 59 очков (19 шайб и 40 передач) в 53 играх.
Русский гений восхитил Америку. Панарин ярко дебютировал за новый клуб
ХоккейСпортЛос-АнджелесАртемий ПанаринЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
