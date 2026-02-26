В Тюмени открыли выставку, посвященную освобождению Крыма 1944 года

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) познакомились с мобильной экспозицией "Освобождение. Мир народам" – "Освобождение. Крым", открывшейся в университете. Экспозиция посвящена истории оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба вуза.
По словам организаторов, на выставке представлены сцены обороны Севастополя и Керчи, подвига партизан, причем акцент направлен не на военные действия, а на судьбу обычного человека в годы Великой Отечественной войны.
© Фото : отдел социальных медиа Управления стратегических коммуникаций ТюмГУПрезентация нового модуля мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в ТюмГУ
© Фото : отдел социальных медиа Управления стратегических коммуникаций ТюмГУ
Презентация нового модуля мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в ТюмГУ
"Для университета крайне важно поддерживать проекты, которые позволяют студентам не просто изучать историю по учебникам, но и прочувствовать ее через судьбы конкретных людей. Подобные инициативы, основанные на архивных материалах и объединяющие разные форматы — от выставок до дискуссий, — помогают воспитывать истинную гражданственность и показывают, что история создается каждым из нас", — отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.
В ходе мероприятия студенты также приняли участие в онлайн-трансляции медиалектория "Летописцы войны: как создавалась история Великой Победы", созданного в рамках проекта "Отражение: 1941-1945", посвященного работе фронтовых корреспондентов в годы Великой Отечественной войны.
В пресс-службе ТюмГУ добавили, что выставка, посвященная освобождению Крыма, открыта для всех посетителей до конца марта.
Проект "Освобождение. Мир народам" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" (в 2024 и 2025 гг.) и "За верность науке". Он создан медиагруппой "Россия Сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.