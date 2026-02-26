В Тюмени открыли выставку, посвященную освобождению Крыма 1944 года

«

"Для университета крайне важно поддерживать проекты, которые позволяют студентам не просто изучать историю по учебникам, но и прочувствовать ее через судьбы конкретных людей. Подобные инициативы, основанные на архивных материалах и объединяющие разные форматы — от выставок до дискуссий, — помогают воспитывать истинную гражданственность и показывают, что история создается каждым из нас", — отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.