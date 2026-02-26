Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие - РИА Новости, 26.02.2026
15:36 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/oruzhie-2076910736.html
МИД прокомментировал планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
МИД прокомментировал планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие - РИА Новости, 26.02.2026
МИД прокомментировал планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
Планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие напоминают те, которые Великобритания и США разработали под занавес Второй мировой войны для потенциального РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:36:00+03:00
2026-02-26T15:36:00+03:00
в мире
россия
киев
великобритания
мария захарова
уинстон черчилль
сергей лавров
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
киев
великобритания
в мире, россия, киев, великобритания, мария захарова, уинстон черчилль, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Киев, Великобритания, Мария Захарова, Уинстон Черчилль, Сергей Лавров, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
МИД прокомментировал планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

Захарова: планы передать Киеву ядерное оружие напоминают события Второй мировой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие напоминают те, которые Великобритания и США разработали под занавес Второй мировой войны для потенциального нападения на Советский Союз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как напомнила Захарова, весной 1945 года Уинстон Черчилль приказал разработать план нападения на Советский Союз и разгрома советских войск в Германии и в Европе под кодовым названием "Немыслимое". План операции против СССР под кодовым названием "Тоталити" подготовил и Вашингтон.
"Тогда обсуждались варианты нанесения ударов, я хочу подчеркнуть, ядерным оружием по советской территории. Информация о планах передачи ядерного оружия режиму (Владимира - ред.) Зеленского поступает из западных стран и сегодня... Посмотрите, вот эта самая болезненная идеология корнями уходит в историю непосредственно 80-летней давности", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь связал обострение риторики стран Запада по ядерному оружию с обидами на то, что им не удается добиться поражения России на Украине.
В миреРоссияКиевВеликобританияМария ЗахароваУинстон ЧерчилльСергей ЛавровСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
