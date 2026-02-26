МИД прокомментировал планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие напоминают те, которые Великобритания и США разработали под занавес Второй мировой войны для потенциального нападения на Советский Союз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тогда обсуждались варианты нанесения ударов, я хочу подчеркнуть, ядерным оружием по советской территории. Информация о планах передачи ядерного оружия режиму (Владимира - ред.) Зеленского поступает из западных стран и сегодня... Посмотрите, вот эта самая болезненная идеология корнями уходит в историю непосредственно 80-летней давности", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь связал обострение риторики стран Запада по ядерному оружию с обидами на то, что им не удается добиться поражения России на Украине.
