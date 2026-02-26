МИД прокомментировал планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие напоминают те, которые Великобритания и США разработали под занавес Второй мировой войны для потенциального нападения на Советский Союз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.