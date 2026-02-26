https://ria.ru/20260226/orban-2076890587.html
Орбан настоял на составе инспекции по состоянию "Дружбы", пишет Reuters
Орбан настоял на составе инспекции по состоянию "Дружбы", пишет Reuters - РИА Новости, 26.02.2026
Орбан настоял на составе инспекции по состоянию "Дружбы", пишет Reuters
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настоял на участии экспертов от Венгрии и Словакии в инспекции состояния нефтепровода "Дружба", организацию которой он... РИА Новости, 26.02.2026
Орбан настоял на составе инспекции по состоянию "Дружбы", пишет Reuters
Reuters: Орбан настоял на участии венгров и словаков в инспекции "Дружбы"