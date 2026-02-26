Рейтинг@Mail.ru
Орбан настоял на составе инспекции по состоянию "Дружбы", пишет Reuters - РИА Новости, 26.02.2026
14:48 26.02.2026
Орбан настоял на составе инспекции по состоянию "Дружбы", пишет Reuters
2026-02-26T14:48:00+03:00
2026-02-26T14:48:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
украина
виктор орбан
антониу кошта
петер сийярто
евросовет
в мире, венгрия, словакия, украина, виктор орбан, антониу кошта, петер сийярто, евросовет, евросоюз
В мире, Венгрия, Словакия, Украина, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Петер Сийярто, Евросовет, Евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настоял на участии экспертов от Венгрии и Словакии в инспекции состояния нефтепровода "Дружба", организацию которой он запросил в письме на имя главы Евросовета Антониу Кошты, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Венгрия поддерживает идею миссии по установлению фактов с участием экспертов, направленных Венгрией и Словакией для проверки состояния нефтепровода "Дружба", - приводит Рейтер текст письма главы венгерского правительства.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава в свою очередь объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Песков назвал действия Киева по "Дружбе" саботажем
