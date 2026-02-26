Орбан попросил ЕС проверить состояние нефтепровода "Дружба", пишут СМИ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан в письме главе Евросовета Антониу Коште попросил ЕС провести проверку состояния нефтепровода "Дружба", прокачку нефти по которому остановила Украина, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо Орбана.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду обратился к ЕС с просьбой о проведении "миссии по установлению фактов" для оценки ущерба, нанесенного нефтепроводу "Дружба" на Украине", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщает Рейтер, Орбан написал, что ему известно о трудностях, вызванных задержкой предоставления Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро.
"Моя инициатива также направлена на содействие в решении этого вопроса в установленные сроки", - цитирует Рейтер венгерского премьера.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.