Орбан попросил ЕС проверить состояние нефтепровода "Дружба", пишут СМИ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан в письме главе Евросовета Антониу Коште попросил ЕС провести проверку состояния нефтепровода "Дружба", прокачку нефти по которому остановила Украина, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо Орбана.

"Моя инициатива также направлена ​​на содействие в решении этого вопроса в установленные сроки", - цитирует Рейтер венгерского премьера.