Орбан попросил ЕС проверить состояние нефтепровода "Дружба", пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
13:57 26.02.2026 (обновлено: 14:21 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/orban-2076879799.html
Орбан попросил ЕС проверить состояние нефтепровода "Дружба", пишут СМИ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан в письме главе Евросовета Антониу Коште попросил ЕС провести проверку состояния нефтепровода "Дружба", прокачку нефти по которому остановила Украина, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо Орбана.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду обратился к ЕС с просьбой о проведении "миссии по установлению фактов" для оценки ущерба, нанесенного нефтепроводу "Дружба" на Украине", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщает Рейтер, Орбан написал, что ему известно о трудностях, вызванных задержкой предоставления Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро.
"Моя инициатива также направлена ​​на содействие в решении этого вопроса в установленные сроки", - цитирует Рейтер венгерского премьера.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Песков назвал действия Киева по "Дружбе" саботажем
