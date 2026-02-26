Рейтинг@Mail.ru
"Больше уважения". Орбан набросился на Зеленского
10:28 26.02.2026 (обновлено: 11:16 26.02.2026)
"Больше уважения". Орбан набросился на Зеленского
"Больше уважения". Орбан набросился на Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором он потребовал возобновить работу трубопровода "Дружба". РИА Новости, 26.02.2026
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
владимир зеленский
виктор орбан
евросоюз
в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз
"Больше уважения". Орбан набросился на Зеленского

Орбан потребовал от Зеленского возобновить работу нефтепровода "Дружба"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором он потребовал возобновить работу трубопровода "Дружба".
"Вы заблокировали нефтепровод, имеющий решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат нашим интересам и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить свою антивенгерскую политику!" — написал он в соцсети X.
Орбан обвинил Зеленского во втягивании Венгрии в конфликт и подчеркнул, что Будапешт не несет ответственности за происходящее на Украине и не намерен финансировать боевые действия.
"Я настоятельно призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии", — заключил он.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев объясняет свои действия надуманными политическими причинами, поскольку технических оснований для этого нет.
В миреВенгрияУкраинаБудапештПетер СийяртоВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
