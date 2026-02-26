"Больше уважения". Орбан набросился на Зеленского

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором он потребовал возобновить работу трубопровода "Дружба".
Орбан обвинил Зеленского во втягивании Венгрии в конфликт и подчеркнул, что Будапешт не несет ответственности за происходящее на Украине и не намерен финансировать боевые действия.
"Я настоятельно призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии", — заключил он.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев объясняет свои действия надуманными политическими причинами, поскольку технических оснований для этого нет.
