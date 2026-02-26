"Больше уважения". Орбан набросился на Зеленского

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором он потребовал возобновить работу трубопровода "Дружба".

"Я настоятельно призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии", — заключил он.