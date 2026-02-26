https://ria.ru/20260226/orban-2076806565.html
СМИ: Орбан спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС
СМИ: Орбан спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС - РИА Новости, 26.02.2026
СМИ: Орбан спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС
Премьер Венгрии Виктор Орбан отказом поддержать выделение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов евро спровоцировал один из самых серьезных внутренних... РИА Новости, 26.02.2026
СМИ: Орбан спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС
Politico: ЕС столкнулся с серьезным кризисом из-за вето Орбана на кредит Киеву