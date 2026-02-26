Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Орбан спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС
09:34 26.02.2026
СМИ: Орбан спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС
в мире
венгрия
украина
киев
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
politico
в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, politico
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Politico
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан отказом поддержать выделение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов евро спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС, пишет газета Politico.
"На прошлой неделе Орбан спровоцировал один из худших внутренних кризисов в ЕС за последние годы, выступив против плана поддержки со стороны ЕС", - пишет издание.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Орбан не изменит позицию по Украине перед выборами, пишут СМИ
