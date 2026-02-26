"Пока болезненные": Петросян поделилась эмоциями от Олимпиады

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что Олимпиада в Италии дала ей много эмоций, которые пока что являются для нее болезненными.
Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
«
"Прошло какое-то время после Игр. Олимпиада дает возможность каждому спортсмену узнать себя лучше, вне зависимости от результата. Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально. Я не ставлю цели и не понимаю пока свои возможности. Просто надеваю коньки и еду дальше", - написала спортсменка в Telegram-канале.
"Но здесь и сейчас я безумно благодарна людям, которые прошли со мной уже достаточно большой путь, поддерживали и верили в меня, радовались и переживали вместе со мной, а теперь просят не сдаваться и не унывать. Столько тепла и добра в ваших звонках, сообщениях, комментариях, эдитах. Спасибо вам от всего сердца", - отметила фигуристка.
Петросян 18 лет. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.
