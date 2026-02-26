"Пока болезненные": Петросян поделилась эмоциями от Олимпиады

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что Олимпиада в Италии дала ей много эмоций, которые пока что являются для нее болезненными.

"Но здесь и сейчас я безумно благодарна людям, которые прошли со мной уже достаточно большой путь, поддерживали и верили в меня, радовались и переживали вместе со мной, а теперь просят не сдаваться и не унывать. Столько тепла и добра в ваших звонках, сообщениях, комментариях, эдитах. Спасибо вам от всего сердца", - отметила фигуристка.