Рейтинг@Mail.ru
"Пока болезненные": Петросян поделилась эмоциями от Олимпиады - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
22:18 26.02.2026 (обновлено: 22:19 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/olimpiada-2077013171.html
"Пока болезненные": Петросян поделилась эмоциями от Олимпиады
"Пока болезненные": Петросян поделилась эмоциями от Олимпиады - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
"Пока болезненные": Петросян поделилась эмоциями от Олимпиады
Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что Олимпиада в Италии дала ей много эмоций, которые пока что являются для нее болезненными. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T22:18:00+03:00
2026-02-26T22:19:00+03:00
спорт
россия
италия
милан
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075634089_0:299:3033:2005_1920x0_80_0_0_6d70b9c51846312851d7c101644452b2.jpg
https://ria.ru/20260226/zhurova-2076931118.html
https://ria.ru/20260217/gumennik-2074906670.html
россия
италия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075634089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_33449ab8c9f04c74f0532e9333a6ad6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, милан, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Италия, Милан, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Фигурное катание
"Пока болезненные": Петросян поделилась эмоциями от Олимпиады

Фигуристка Петросян назвала эмоции от Олимпиады сильными, но болезненными

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что Олимпиада в Италии дала ей много эмоций, которые пока что являются для нее болезненными.
Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Журова призвала США устроить взбучку эстонцам за отказ во въезде фигуристу
Вчера, 16:36
«
"Прошло какое-то время после Игр. Олимпиада дает возможность каждому спортсмену узнать себя лучше, вне зависимости от результата. Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально. Я не ставлю цели и не понимаю пока свои возможности. Просто надеваю коньки и еду дальше", - написала спортсменка в Telegram-канале.
"Но здесь и сейчас я безумно благодарна людям, которые прошли со мной уже достаточно большой путь, поддерживали и верили в меня, радовались и переживали вместе со мной, а теперь просят не сдаваться и не унывать. Столько тепла и добра в ваших звонках, сообщениях, комментариях, эдитах. Спасибо вам от всего сердца", - отметила фигуристка.
Петросян 18 лет. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Гуменник рассказал о своем отношении к украинскому фигуристу
17 февраля, 11:30
 
Фигурное катаниеСпортРоссияИталияМиланАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала