Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае нашли останки пропавшего охотника - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 26.02.2026 (обновлено: 05:19 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/okhotnik-2076788305.html
В Хабаровском крае нашли останки пропавшего охотника
В Хабаровском крае нашли останки пропавшего охотника - РИА Новости, 26.02.2026
В Хабаровском крае нашли останки пропавшего охотника
Спасатели нашли останки пропавшего ранее охотника и множество следов дикого зверя рядом, сообщило МЧС Хабаровского края. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T04:50:00+03:00
2026-02-26T05:19:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132872/67/1328726716_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8de75d7312197222b27924fd96a280a5.jpg
https://ria.ru/20260209/podrostok-2073116657.html
https://ria.ru/20260219/valaam-2075422838.html
россия
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132872/67/1328726716_145:0:1965:1365_1920x0_80_0_0_49713d6a4fe3e53e441b38e96fe06ee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Хабаровском крае нашли останки пропавшего охотника

В Хабаровском крае нашли останки пропавшего охотника и следы дикого зверя

© Flickr / Evan NutleyВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Flickr / Evan Nutley
Вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Спасатели нашли останки пропавшего ранее охотника и множество следов дикого зверя рядом, сообщило МЧС Хабаровского края.
По предварительным данным правоохранительных органов, мужчина пропал 20 февраля на лесном участке в десяти километрах от поселка Нельма Хабаровского края. В среду из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, направленного на поиски пропавшего.
В Саратовской области обнаружено тело без вести пропавшего несовершеннолетнего - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Тело пропавшего под Саратовом подростка случайно нашел тракторист
9 февраля, 09:16
"Двадцать пятого февраля во время авиаразведки в Советско-Гаванском районе спасатели МЧС России совместно с сотрудником полиции и охотоведами на вертолете Ми-8 МЧС России осмотрели лесной массив, где, предположительно, находился пропавший охотник", - говорится в сообщении на сайте регионального министерства.
Совершив посадку, поисковая группа осмотрела зимовье и местность рядом, уточнил главк.
«
"Обнаружены останки человека и множество следов дикого зверя. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются следственными органами", - отметило министерство.
В следственных органах РИА Новости рассказали, что выясняют причину смерти охотника и определяют, что за следы нашли рядом.
"В рамках проверки будет установлено, пока рано что-то говорить", - сказал собеседник агентства.
Наталья Простакова - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
На Валааме нашли тело пропавшей трудницы из Екатеринбурга
19 февраля, 11:35
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала