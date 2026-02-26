https://ria.ru/20260226/okhotnik-2076788305.html
В Хабаровском крае нашли останки пропавшего охотника
происшествия
россия
хабаровский край
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
россия
хабаровский край
хабаровск
происшествия, россия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Спасатели нашли останки пропавшего ранее охотника и множество следов дикого зверя рядом, сообщило МЧС Хабаровского края.
По предварительным данным правоохранительных органов, мужчина пропал 20 февраля на лесном участке в десяти километрах от поселка Нельма Хабаровского края
. В среду из Хабаровска
вылетел вертолет Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России
, направленного на поиски пропавшего.
"Двадцать пятого февраля во время авиаразведки в Советско-Гаванском районе
спасатели МЧС России совместно с сотрудником полиции и охотоведами на вертолете Ми-8 МЧС России осмотрели лесной массив, где, предположительно, находился пропавший охотник", - говорится в сообщении
на сайте регионального министерства.
Совершив посадку, поисковая группа осмотрела зимовье и местность рядом, уточнил главк.
«
"Обнаружены останки человека и множество следов дикого зверя. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются следственными органами", - отметило министерство.
В следственных органах РИА Новости рассказали, что выясняют причину смерти охотника и определяют, что за следы нашли рядом.
"В рамках проверки будет установлено, пока рано что-то говорить", - сказал собеседник агентства.