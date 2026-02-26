В Хабаровском крае нашли останки пропавшего охотника

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Спасатели нашли останки пропавшего ранее охотника и множество следов дикого зверя рядом, сообщило МЧС Хабаровского края.

Совершив посадку, поисковая группа осмотрела зимовье и местность рядом, уточнил главк.

"Обнаружены останки человека и множество следов дикого зверя. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются следственными органами", - отметило министерство.

В следственных органах РИА Новости рассказали, что выясняют причину смерти охотника и определяют, что за следы нашли рядом.