В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщает Росавиация. РИА Новости, 26.02.2026
