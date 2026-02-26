Рейтинг@Mail.ru
По делу об ограблении банка в Казахстане арестовали четырех россиян
26.02.2026
По делу об ограблении банка в Казахстане арестовали четырех россиян
По делу об ограблении банка в Казахстане арестовали четырех россиян - РИА Новости, 26.02.2026
По делу об ограблении банка в Казахстане арестовали четырех россиян
Суд в Иваново арестовал трех граждан РФ и отправил под домашний арест еще одного по делу о "дерзком" ограблении банка в Казахстане, ущерб оценивается в почти... РИА Новости, 26.02.2026
происшествия
россия
павлодар
казахстан
По делу об ограблении банка в Казахстане арестовали четырех россиян

По делу об ограблении банка Halyk Bank в Казахстане арестовали четырех россиян

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Суд в Иваново арестовал трех граждан РФ и отправил под домашний арест еще одного по делу о "дерзком" ограблении банка в Казахстане, ущерб оценивается в почти 400 миллионов рублей, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
"Дерзким" ограбление назвали СМИ Казахстана. По данным прессы и правоохранительных органов республики, в Павлодаре неизвестные в ночь на 11 ноября 2024 года проникли в отделение Halyk Bank ("Народный банк") через пролом в стене, были похищены драгоценности и денежные средства, возбуждено уголовное дело.
Суд в Иваново арестовал четырех человек в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 11 ноября 2024 года Центральным отделом полиции города Павлодара Республики Казахстан, говорится в материалах. Речь в деле идет о краже ювелирных изделий и денежных средств с депозитария отделения АО "Народный банк Казахстана" с причинением ущерба на общую сумму почти 400 миллионов рублей в разных валютах, указано в документе. Гражданам РФ предъявлено обвинение в совершении кражи организованной группой в особо крупном размере, следует из материалов.
Так, в СИЗО находится сторож центра детского творчества городского округа Вичуга Ивановской области. Как сообщила РИА Новости его адвокат Анастасия Терехова, ни ее доверитель, ни другие фигуранты отношения к ограблению не имеют.
"Мой подзащитный, его знакомый и еще два гражданина РФ обвинены лишь на том основании, что они были в Павлодаре в тот день, каких-то иных доказательств нет, даже связь между двумя парами граждан РФ не установлена", - утверждает собеседница агентства.
По ее словам, мужчина и его знакомый в Павлодаре "смотрели машины, чтобы перегнать их в Россию для перепродажи".
Адвокат сообщила, что потерпевшие, будь то банк или держатели ячеек, пока не обращались к фигурантам с исками о возмещении ущерба. В то же время в материалах указано, что ущерб причинен 23 гражданам Казахстана.
Правоохранительные органы России и Казахстана взаимодействуют в рамках продолжающегося расследования дела, следует из материалов.
