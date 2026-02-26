https://ria.ru/20260226/obraschenie-2076860105.html
ГД приняла обращение к странам ЕС из-за плана передать ядерное оружие Киеву
ГД приняла обращение к странам ЕС из-за плана передать ядерное оружие Киеву - РИА Новости, 26.02.2026
ГД приняла обращение к странам ЕС из-за плана передать ядерное оружие Киеву
Госдума на пленарном заседании приняла обращение к Национальному собранию Франции, Палате общин Великобритании, парламенту ФРГ, Европарламенту и ООН в связи с... РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании приняла обращение
к Национальному собранию Франции, Палате общин Великобритании, парламенту ФРГ, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву.
Документ был внесен в палату парламента думским комитетом по международным делам.
В обращении сообщается, что депутаты Госдумы
считают такие намерения Парижа
и Лондона
вопиющим нарушением норм международного права, в первую очередь Договора о нераспространении ядерного оружия, и подобный шаг, по их мнению, способен поставить мир на грань ядерной катастрофы.
Парламентарии отметили, что реализация таких бездумных планов руководством Франции
и Великобритании
приведет к эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе.
Учитывая критическую опасность передачи ядерного оружия, его отдельных компонентов и средств доставки терпящему неминуемое поражение антинародному и преступному киевскому режиму, депутаты Госдумы призывают парламенты Франции и Великобритании, Европейский парламент, а также профильные организации и органы системы ООН
предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий.
В частности, депутаты просят коллег беспристрастно провести расследование сложившейся ситуации, угрожающей международной безопасности, и это должно стать жизненно важной мерой по поддержанию мира и привлечению к ответственности лиц, планирующих грубейшее нарушение принципиальных обязательств, составляющих основу глобального режима нераспространения ядерного оружия.
Депутаты ГД, обращаясь к членам парламентариям Франции и Великобритании, предложили безотлагательно инициировать в своих странах соответствующее парламентское расследование, результаты которого должны стать общественным достоянием.
По их словам, планы безответственных поджигателей войны должны быть вскрыты и нейтрализованы во имя устранения угрозы миру и существованию человечества.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине
ядерное оружие. По данным СВР
, план европейских стран заключается в том, что Киев
сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.