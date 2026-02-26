МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла Госдума на пленарном заседании приняла обращение к Национальному собранию Франции, Палате общин Великобритании, парламенту ФРГ, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву.

Документ был внесен в палату парламента думским комитетом по международным делам.

В обращении сообщается, что депутаты Госдумы считают такие намерения Парижа Лондона вопиющим нарушением норм международного права, в первую очередь Договора о нераспространении ядерного оружия, и подобный шаг, по их мнению, способен поставить мир на грань ядерной катастрофы.

Парламентарии отметили, что реализация таких бездумных планов руководством Франции Великобритании приведет к эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе.

Учитывая критическую опасность передачи ядерного оружия, его отдельных компонентов и средств доставки терпящему неминуемое поражение антинародному и преступному киевскому режиму, депутаты Госдумы призывают парламенты Франции и Великобритании, Европейский парламент, а также профильные организации и органы системы ООН предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий.

В частности, депутаты просят коллег беспристрастно провести расследование сложившейся ситуации, угрожающей международной безопасности, и это должно стать жизненно важной мерой по поддержанию мира и привлечению к ответственности лиц, планирующих грубейшее нарушение принципиальных обязательств, составляющих основу глобального режима нераспространения ядерного оружия.

Депутаты ГД, обращаясь к членам парламентариям Франции и Великобритании, предложили безотлагательно инициировать в своих странах соответствующее парламентское расследование, результаты которого должны стать общественным достоянием.

По их словам, планы безответственных поджигателей войны должны быть вскрыты и нейтрализованы во имя устранения угрозы миру и существованию человечества.