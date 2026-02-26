Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла обращение к странам ЕС из-за плана передать ядерное оружие Киеву - РИА Новости, 26.02.2026
12:44 26.02.2026
ГД приняла обращение к странам ЕС из-за плана передать ядерное оружие Киеву
ГД приняла обращение к странам ЕС из-за плана передать ядерное оружие Киеву - РИА Новости, 26.02.2026
ГД приняла обращение к странам ЕС из-за плана передать ядерное оружие Киеву
Госдума на пленарном заседании приняла обращение к Национальному собранию Франции, Палате общин Великобритании, парламенту ФРГ, Европарламенту и ООН в связи с... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:44:00+03:00
2026-02-26T12:44:00+03:00
в мире
франция
великобритания
оон
киев
госдума рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
франция
великобритания
киев
в мире, франция, великобритания, оон, киев, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Франция, Великобритания, ООН, Киев, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
ГД приняла обращение к странам ЕС из-за плана передать ядерное оружие Киеву

ГД приняла обращение к 3 странам ЕС из-за плана передать ядерное оружие Киеву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Госдума РФ
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла обращение к Национальному собранию Франции, Палате общин Великобритании, парламенту ФРГ, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву.
Документ был внесен в палату парламента думским комитетом по международным делам.
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Станут главными целями". Чем ответит Россия на ядерное оружие на Украине
24 февраля, 16:11
В обращении сообщается, что депутаты Госдумы считают такие намерения Парижа и Лондона вопиющим нарушением норм международного права, в первую очередь Договора о нераспространении ядерного оружия, и подобный шаг, по их мнению, способен поставить мир на грань ядерной катастрофы.
Парламентарии отметили, что реализация таких бездумных планов руководством Франции и Великобритании приведет к эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе.
Учитывая критическую опасность передачи ядерного оружия, его отдельных компонентов и средств доставки терпящему неминуемое поражение антинародному и преступному киевскому режиму, депутаты Госдумы призывают парламенты Франции и Великобритании, Европейский парламент, а также профильные организации и органы системы ООН предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие
Вчера, 08:00
В частности, депутаты просят коллег беспристрастно провести расследование сложившейся ситуации, угрожающей международной безопасности, и это должно стать жизненно важной мерой по поддержанию мира и привлечению к ответственности лиц, планирующих грубейшее нарушение принципиальных обязательств, составляющих основу глобального режима нераспространения ядерного оружия.
Депутаты ГД, обращаясь к членам парламентариям Франции и Великобритании, предложили безотлагательно инициировать в своих странах соответствующее парламентское расследование, результаты которого должны стать общественным достоянием.
По их словам, планы безответственных поджигателей войны должны быть вскрыты и нейтрализованы во имя устранения угрозы миру и существованию человечества.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Захарова: Лондон и Париж заигрывают с Киевом по теме ядерного оружия
25 февраля, 08:12
 
В миреФранцияВеликобританияООНКиевГосдума РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
