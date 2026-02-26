Рейтинг@Mail.ru
Значение союзных программ по обороне отметили в Парламентском собрании
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
26.02.2026
Значение союзных программ по обороне отметили в Парламентском собрании
Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России отметили стратегическое значение выполнения союзных программ в области безопасности и обороны, сообщает РИА Новости, 26.02.2026
россия, республика карелия, союзное государство, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Республика Карелия, Союзное государство, Белоруссия
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России отметили стратегическое значение выполнения союзных программ в области безопасности и обороны, сообщает пресс-служба парламента.
В четверг состоялось заседание комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне.
12 февраля, 18:45
Калашников: Союзное государство обобщит миграционную повестку
12 февраля, 18:45
Депутаты рассмотрели предварительные итоги выполнения в 2025 году упомянутых программ. Среди них были "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации"; "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации"; "Совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзного государства в современных условиях" ("Приоритет").
Парламентариям была представлена информация об объемах финансирования программ из бюджета Союзного государства и о ходе выполнения предусмотренных ими мероприятий. Государственным заказчикам рекомендовано обеспечить своевременное освоение бюджетных средств при реализации программных событий в 2026 году.
Член комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне Александр Карелин указал, что значимость программ заключается в обороноспособности, техническом и тыловом обеспечении региональной группировки, что подтверждает то, что они уделяют этому внимание и устраняют пробелы, которые возникли за последние 20 лет.
"В этой связи все и государственные заказчики, и, самое главное, исполнители, и все конкурсные процедуры без натяжек в исполнении законодательства, они соблюдены, и поэтому такие обнадеживающие, оптимистичные цифры по освоению. У нас отклонения буквально десятые от процентов", — отметил Карелин.
Кроме этого, на заседании парламентарии обсудили подготовку проекта Союзного государства "Никто не забыт, ничто не забыто", ключевым элементом которого станет создание Музея штаба партизанского движения.
Инициатива правительства Карелии по подготовке проекта и созданию музея была одобрена на предыдущем заседании комиссии. Тогда парламентарии рекомендовали региону разработать пакет требуемых документов в соответствии с нормативными правовыми актами Союзного государства.
На данный момент идет активная подготовка. В состав рабочей группы войдут представители исполнительных органов Карелии, представительства министерства иностранных дел России в Петрозаводске, а также эксперты музейного сообщества. Полный пакет документов, необходимых для запуска проекта Союзного государства, планируется подготовить до 1 июля 2026 года. После этого он будет направлен в министерство культуры Российской Федерации для рассмотрения и дальнейшего согласования с заинтересованными ведомствами двух стран.
Депутаты отметили особую значимость будущего музея для сохранения исторической правды и патриотического воспитания. Они подчеркнули, что создание Музея штаба партизанского движения станет важным вкладом в увековечение подвига братских народов в годы Великой Отечественной войны.
12 февраля, 18:44
Рачков: у Союзного государства большая международная повестка
12 февраля, 18:44
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России Россия Республика Карелия Союзное государство Белоруссия
 
 
